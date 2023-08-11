قصة حب من نوع آخر... ضابطة السجن أغرمت بسجين وهذا ما حدث!

قصة حب من نوع آخر نهايتها السجن... ضابطة السجن أغرمت بسجين وهذا ما حدث!







وفي التفاصيل، كانت كاتي لوكستون ضابطة سجن في HMP Oakwood في ستافوردشاير عندما التقت لأول مرة بآدم هيغز، 32 عامًا.



واستمعت محكمة التاج في ولفرهامبتون إلى أن لوكستون، البالغة من العمر 27 عامًا، كانت تقضي جزءًا كبيرًا من وقتها في المبنى الذي كان هيغز مسجونا فيه ، مما أثار شكوك عدد من زملائها، بحسب موقع حُكم على ضابطة السجن، التي مارست الجنس عبر الهاتف مع سجين بعد إنشاء علاقة معه،بالسجن لمدة 12 شهرًا.وفي التفاصيل، كانت كاتي لوكستون ضابطة سجن في HMP Oakwood في ستافوردشاير عندما التقت لأول مرة بآدم هيغز، 32 عامًا.واستمعت محكمة التاج في ولفرهامبتون إلى أن لوكستون، البالغة من العمر 27 عامًا، كانت تقضي جزءًا كبيرًا من وقتها في المبنى الذي كان هيغز مسجونا فيه ، مما أثار شكوك عدد من زملائها، بحسب موقع دايلي ميل

وكشفت المزيد من الفحوصات أن الثنائي قد تجاوز النظام الأمني للسجن وكانا يتواصلان عبر اتصال وهمي على هاتف هيغز في زنزانته. وأجرى هيغز ما مجموعه 3451 مكالمة عبر هذا الهاتف وتحدث مع لوكستون لأكثر من 380 ساعة.



وكلفته المكالمات ما مجموعه 798 جنيهًا إسترلينيًا بين 7 تموز 2021 و 13 كانون الثاني 2022.



كما قام بإخفاء هاتف محمول استخدمه بعد ذلك للتواصل مع لوكستون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستمعت المحكمة إلى أن الزوجين غالبًا ما كانا "يقومان بأفعال جنسية لبعضهما البعض" أثناء التحدث على الهاتف.



وتم القبض على لوكستون وتفتيش منزلها في 27 كانون الثاني من العام الفائت.

وأثناء البحث، تم العثور في منزلها على ثلاث رسائل مكتوبة بخط اليد من هيغز.



واعترف الزوجان فيما بعد بجرائمهما في المحكمة.



واعترفت لوكستون أيضًا بنقل أو التسبب في نقل صورة / صوت بالوسائل الإلكترونية من داخل السجن.



وتم سجنها لمدة 12 شهرًا بتهمة سوء السلوك في منصب عام.



وحكم على هيغز بالسجن ثمانية أشهر لحيازته داخل السجن جهازًا قادرًا على إرسال أو استقبال الصور أو الأصوات أو المعلومات عن طريق الاتصالات الإلكترونية.



وكما اعترف دون إذن بنقل أو التسبب في نقل صورة / صوت بالوسائل الإلكترونية من داخل السجن.



وقال المحقق كونستابل آدم ماكهيو، من شرطة ستافوردشاير: "تمكن لوكستون وهيغز من التلاعب بالإجراءات الأمنية لنظام الهاتف في السجن لإخفاء علاقتهما عن الضباط والسجناء."