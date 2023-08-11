2min

"ماذا سيكون شعورك إذا خسرتي أعز شخص لديك؟"... بعد مكالمة أرعبتها عثرت على طفلها مخنوقا في سريره!

"ماذا سيكون شعورك إذا خسرتي أعز شخص لديك؟"... بعد مكالمة أرعبتها عثرت على طفلها مخنوقا في سريره!

تم العثور على جثة صبي يبلغ من العمر 11 عامًا داخل صندوق سرير في منزله في منطقة إندربوري في دلهي يوم الخميس.



وسجلت الشرطة أقوال والدة الصبي وسجلت قضية قتل.



وقالت نيلو، والدة الضحية، للشرطة إنها عندما عادت إلى المنزل مساء الخميس، وجدت منزلها مقفلا من الخارج، وافترضت في البداية أن ابنها قد خرج في نزهة، لكنها سرعان ما تلقت مكالمة من مدرسة الرقص الخاص به بشأن غيابه عن الفصل، وفق ما نقل موقع



وتقدمت نيلو وزوجها غيتندرا بطلب للطلاق وكانا يعيشان منفصلين. وعندما اختفى ابنها، اتصلت نيلوبزوجها السابق، لكن امرأة ردت على المكالمة. وظهرت على الصبي علامات خنق على رقبته.وسجلت الشرطة أقوال والدة الصبي وسجلت قضية قتل.وقالت نيلو، والدة الضحية، للشرطة إنها عندما عادت إلى المنزل مساء الخميس، وجدت منزلها مقفلا من الخارج، وافترضت في البداية أن ابنها قد خرج في نزهة، لكنها سرعان ما تلقت مكالمة من مدرسة الرقص الخاص به بشأن غيابه عن الفصل، وفق ما نقل موقع India Today وتقدمت نيلو وزوجها غيتندرا بطلب للطلاق وكانا يعيشان منفصلين. وعندما اختفى ابنها، اتصلت نيلوبزوجها السابق، لكن امرأة ردت على المكالمة. وفقًا لنيلو، سألتها المرأة: "ماذا سيكون شعورك إذا خسرتي أعز شخص لديك؟".



وأخبرت الشرطة أنها استغربت من المحادثة. وبعد بحث مطول، قالت نيلو إنها وجدت جثة الطفل مخبأة داخل صندوق السرير. وبمساعدة من جيرانها، نقلت الطفل الفاقد للوعي إلى مستشفى قريب، حيث أُعلن عن وفاته.



وقالت شرطة دلهي إنه تم التعرف على المتهمة وتم تشكيل فرق متعددة لاعتقالها وتجري مداهمات في مخابئها المحتملة.



وبحسب التفاصيل المتوفرة حتى الآن ، كانت المشتبه بها معروفة لأسرة الصبي المتوفى وقد زارت منزلهم في الماضي.



وقالت شرطة دلهي إن المتهمة جاءت يوم الخميس إلى منزل الضحية عندما لم تكن والدة الصبي هناك وارتكبت الجريمة.