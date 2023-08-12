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مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!
منوعات
2023-08-12 | 03:55
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مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!
مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!
كشفت المحامية السابقة تيريزا أنها كادت تفقد الحياة عندما ألغى مستشفى الأميرة غريس في لندن عملية جراحية مهمة لها، وذلك بعد دخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها، ما أدّى إلى طلبها تلقي الرعاية من ممرضة أخرى من نفس الجنس.
ووفقاً لموقع
"دايلي مايل"
، اتهم المستشفى المذكور تيريزا بالتمييز ضدّ الممرضة، رغم أنها اعتذرت عن ذلك منذ ذلك الحين، واعترفت بأن ما حدث كان انتهاكًا لخصوصيتها.
واشتبهت في أن وصول الممرضة العابرة جنسياً إلى غرفة الفحص الخاصة بها كان متعمدًا، إلا أن المستشفى أصرّت على أنه كان خطأ غير متعمد، وأن الممرضة المعنية لم تكن قد اطّلعت على استبيان القبول الخاص بها.
وبحلول الوقت الذي خضعت فيه لعملية جراحية، تدهورت حالة تيريزا وتعرضت لمضاعفات صحية.
كما أدت المشاكل الصحية إلى إطالة فترة شفاء تيريزا لأشهر. ولا يزال لديها آثار دائمة حتى اليوم.
وتقول المريضة: "أعتقد أن هذا حدث لمجرد أنني أملك آراء تستند إلى حقيقة بيولوجية. كنت الشخص الذي تعرض للتمييز ".
وكانت الممرضة التي دخلت غرفتها تضع المكياج وأحمر الشفاه على وجهها، بالاضافة الى الشعر الأشقر المستعار. ودخلت على تيريزا ليلاً لاجراء فحص "المسحات الحميمة"، قبل أن تكتشف هويتها الحقيقية.
ويُذكر بأن المستشفى لم تحترم رأي المريضة ومتطلباتها، ووصفتها "بالمتعصبة".
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