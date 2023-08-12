مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!

أميركية تُحطم رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس... وهذه المرة لأطول لحية في العالم! (صور)

أميركية تُحطم رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس... وهذه المرة لأطول لحية في العالم! (صور)

"ماذا سيكون شعورك إذا خسرتي أعز شخص لديك؟"... بعد مكالمة أرعبتها عثرت على طفلها مخنوقا في سريره!