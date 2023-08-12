أميركية تُحطم رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس... وهذه المرة لأطول لحية في العالم! (صور)

حطمت الأميركية إيرين هانيكوت من ولاية ميشيغان، الرقم القياسي العالمي لأطول لحية "نسائية" في العالم، بحسب موسوعة غينيس.

ويبلغ طول لحية إيرين، 38 عاما، 30 سم أو 11.81 بوصة، إذ كان الرقم القياسي السابق البالغ 25.5 سم أو 10.04 بوصة يخص فيفيان ويلر من الولايات المتحدة الأميركية البالغة من العمر 75 عامًا.

ويُذكر أن إيرين بدأت في تنمية لحيتها منذ حوالي عامين. وبالتالي فإنها طبيعية بالكامل، وذلك نتيجة عدة تناولها أي هرمونات أو مكملات غذائية.

وبحسب المعلومات، فإن إيرين مصابة بمُتلازِمة المِبيَض مُتعدِّد التكيُّسات أو PCOS، وهي حالة تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني ويمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن والعقم ونمو الشعر الزائد في الجسم.

وبدأ شعر وجه إيرين في النمو عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها. وكانت تحاول التخلص منه في طرق عدة مثل الحلاقة، وإزالة الشعر بالشمع، واستخدام منتجات إزالة الشعر، إلا انها لم تنجح في ذلك.

وقالت إيرين: كنت أحلق ثلاث مرات على الأقل في اليوم".