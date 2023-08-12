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قُتل بعدة طعنات أثناء تجوّله مع كلبه... جريمة أودت بحياة رجل محبوب وبيان مؤثر من العائلة!

منوعات
2023-08-12 | 05:09
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قُتل بعدة طعنات أثناء تجوّله مع كلبه... جريمة أودت بحياة رجل محبوب وبيان مؤثر من العائلة!
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قُتل بعدة طعنات أثناء تجوّله مع كلبه... جريمة أودت بحياة رجل محبوب وبيان مؤثر من العائلة!

قُتل بعدة طعنات أثناء تجوّله مع كلبه... جريمة أودت بحياة رجل محبوب وبيان مؤثر من العائلة!

تعرّض رجل سبعيني تم وصفه بـ"اللّطيف" للطعن أثناء تجوّله مع كلبه في شيفيلد في انكلترا، بحسب موقع "اندبندنت".

وتمّ القبض على امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل السيد روجر ليدبيتر، 74 عاماً، ولا تزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وقالت عائلة الضحية إن السيد ليدبيتر عمل في مجلس مدينة شيفيلد، حيث كان يقود الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المدرسة.

وأضافت العائلة في بيان مشترك: "روجر كان رجلاً يبلغ من العمر 74 عامًا يمشي مع كلبه المحبوب ماكس، عندما سُلبت حياته بأقسى الطرق الوحشية. وعندما كان روجر مصابًا بجروح بليغة، لم يترك ماكس جانبه أبدًا. روجر كان شغوفًا بعائلته وكان رجلاً جيدًا."

كما جاء في البيان "كعائلة، بالكاد يمكننا تصديق ما جرى، وبأن الروح اللطيفة يمكن أن تؤخذ بهذه الطريقة."

وأكّد تشريح الجثة يوم الجمعة أن السيد ليدبيتر توفي نتيجة عدة طعنات، إلا أنه لم يتم الكشف عن الأسباب وراء الجريمة.

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