قضت يوماً واحداً بعيداً عن المنزل... فقتلها والدها ثمّ ربطها بدراجة نارية وجرّها عبر القرية! (صورة)

ألقت الشرطة في الهند القبض على رجل قام بقتل ابنته البالغة من العمر 20 عاما بعد قضائها يوم واحد بعيداً عن المنزل.

وفي التفاصيل، ربط الوالد ابنته بدراجة نارية وجرّها عبر قريته في أمريتسار. وأفاد شهود عيان بأن الوالد قام لاحقاً بإلقاء الجثة على سكّة حديد، بالإشارة إلى أن كاميرات مراقبة في المنطقة وثقة اللحظة الّتي جرّ فيها الجثة.

وقال نائب رئيس الشرطة كولديب سينغ إن الجريمة وقعت في قرية موشال على يد أحد الأفراد التابعين لديانة "سيخ".

وتابع بالقول إن ابنة الرجل المذكور غادرت المنزل يوم الأربعاء دون إبلاغ أي شخص في العائلة، إلا أنها عادت يوم الخميس. وعقب عودتها، شعر والدها بغضبٍ شديد فضربها وقتلها باستخدام سلاحٍ حادّ.