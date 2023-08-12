"عديمة المسؤولية"... أم فتاة مُصابة بالقمل ترفض إزالته من شعرها لهذا السبب الصادم!

هاجمت سيدة أسترالية أماً رفضت التخلص من بيض القمل على خصل شعر ابنتها بسبب أسلوب حياتها "النباتي".

وكتبت السيدة رسالة لموقع 9Coach في عام 2015 طلبت فيها إسدائها نصيحة حول كيفية تعاملها مع والدة الفتاة، إلا أن الخبر انتشر مؤخراً على الإنترنت.

وأوضحت المرأة في الرسالة أن الفتاة الصغيرة، البالغة من العمر 7 أعوام، هي صديقة ابنتها المقربة.

وفي إحدى المرات الّتي اجتمعت فيها الفتاتان للعب، لاحظت السيدة أن صديقة ابنتها كانت تحك رأسها "بشكل متواصل". وعندما اقتربت منها، وجدت أن رأس الفتاة مليئاً بالقمل، فقررت طرح الموضوع على جارتها.

وعندما أخبرت أم الفتاة عن الموضوع، صُدمت السيدة المذكورة عندما علمت أن الأم كانت على دراية جيدة بوجود قمل في شعر ابنتها، لكنها لم تستطع تحمل التخلص منه لأنها "نباتية" ما يجعلها غير قادرة على قتل أي مخلوق حي.

بدلاً من ذلك، قررت والدة الطفلة المصابة بالقمل تنظيف شعر ابنتها في حديقة المنزل لأنها تأمل أن يمنح ذلك الحشرات فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم نتيجة هذا الخبر، إذ وصف البعض منهم والدة الطفل المصابة بالقمل بـ"عديمة المسؤولية".