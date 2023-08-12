قتل زوجته بسبب "استخدامها المفرط لوسائل التواصل"... وهكذا ساعده والدها على التخلص من الجثة!

قتل رجل زوجته بعد وقوع شجار بينهما نشب بسبب "استخدامها المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي"، في قرية كوبالو الهندية. كما اشتُبه في أنها كانت على علاقة غرامية لرجلٍ آخر.

وسلّم المتهم نفسه للشرطة المحلية بعد مرور يومين على قتل زوجته. كما كشف أن والد زوجته ساعده على التخلص من جثتها حيث تم رميها في نهر قريب.

قبل ثلاثة أيام من جريمة القتل، تصاعد جدال حاد بين الزوجين، وبقيت الأمور متوترة بينهما على مدار أيام. وفي نوبة من الغضب، خنق الرجل زوجته بملابسها ما أدّى إلى وفاتها.

واعترف الجاني بجريمته لوالد زوجته، الذي اختار مساعدته في التخلص من الجثة. واستخدما دراجة نارية لحمل الجثة، ثم علقا حجرًا ثقيلًا على جسدها، قبل رميها في نهر قريب.