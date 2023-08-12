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في بثٍ مباشر... لاعب كمال أجسام يعنّف ويقتل زوجته السابقة بطريقة وحشية!
منوعات
2023-08-12 | 13:00
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في بثٍ مباشر... لاعب كمال أجسام يعنّف ويقتل زوجته السابقة بطريقة وحشية!
في بثٍ مباشر... لاعب كمال أجسام يعنّف ويقتل زوجته السابقة بطريقة وحشية!
في حادثة مؤلمة، قتل لاعب كمال أجسام بوسني زوجته السابقة أثناء بث الحادثة المروعة على الهواء مباشرة على إنستغرام، بحسب موقع
NDTV
.
وبعد هذا الفعل الاجرامي، أكمل الرجل واسمه سوليمانوفيتش جريمته وسلب روحين آخرين، بينما تمكن من الافلات من المحاسبة القانونية، واختار في النهاية إنهاء حياته.
وبدأ تسلسل الأحداث صباح يوم الجمعة عندما شارك سليمانوفيتش مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، محذرًا متابعيه من أنهم على وشك أن يشهدوا إعدامًا مباشرًا.
بعد ذلك، قام بتحريك الكاميرا نحو زوجته السابقة التي تشوّه وجهها من الإصابات، وبدا عليها دماء كثيرة، كما أفادت وكالة الأنباء المحلية تلغراف.
وخلال البث المباشر كان سوليمانوفيتش يمسك مسدساً في يده ويقول: " مرحبًا يا رفاق، ستشاهدون شيئًا لم تروه من قبل، وهو قتل حي. إنها مذبحة".
وبينما كان يخاطب مشاهديه في مقطع تقشعر له الأبدان، كان يمكن سماع صوت طفل يبكي في الخلفية.
وعلى الرغم من إزالة منشور انستغرام من الإنترنت، كشف المسؤولون لاحقًا أن ما يقرب من 12 ألف شخصاً شاهدوا البث المباشر لعملية القتل.
وبحسب موقع "تلغراف"، فقد وجّه المجرم الكاميرا نحو الطفل الباكي، بعد أن قتل زوجته السابقة، وقال: "فليأتي أحدهم وينقذ الطفل".
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام البوسنية، كان لسليمانوفيتش خلفية كمدرب كمال أجسام ومدرب لياقة بدنية. وسبق أن واجه اعتقالات تتعلق بتهم تهريب المخدرات، والاعتداء على ضابط شرطة.
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