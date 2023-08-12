في بثٍ مباشر... لاعب كمال أجسام يعنّف ويقتل زوجته السابقة بطريقة وحشية!

مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!

مريضة تتفاجأ بدخول ممرضة متحولة جنسياً إلى غرفتها... وردّ المستشفى كان صادماً!

"ماذا سيكون شعورك إذا خسرتي أعز شخص لديك؟"... بعد مكالمة أرعبتها عثرت على طفلها مخنوقا في سريره!