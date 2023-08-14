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بعد 4 أعوام من تعرضها للاغتصاب في منزله... هذا هو مصير المعتدي!

بعد 4 أعوام من تعرضها للاغتصاب في منزله... هذا هو مصير المعتدي!





ووفقاً لموقع



وفي المكالمة المروعة لخدمات الطوارئ، تم سماع صوت المرأة وهي تتوسل الرجل للتوقف.



فهرع الضباط إلى منزله واعتقلوه.



وبدوره، نفى كاموتاري هذه المزاعم. اذ أصر في البداية على أن المرأة لم تكن داخل المنزل، على الرغم من لقطات كاميرات المراقبة التي تظهرهما وهما يدخلان معًا.



كما نفى المغتصب حدوث أي اعتداء جنسي، على الرغم من أدلة الطب الشرعي التي تثبت خلاف ذلك.



وقررت المحكمة الحُكم عليه بالسجن بعد أربعة أعوام من الحادثة التي حصلت في سنة 2020. وحُكم ستة أعوام وتسعة أشهر بتهمة الاغتصاب، وثلاث سنوات عن كل تهمة بالاعتداء الجنسي التي قام بها سابقاً.

تم القبض على فرناندو كاموتاري البالغ من العمر 41 عامًا، بعد أن هرعت الشرطة إلى منزله في شيفيلد في انكلترا، وذلك بعد دقائق من فرض نفسه على المرأة التي كانت تبلغ من العمر 21 عامًا واغتصابها.ووفقاً لموقع "ميرور" ، تصرفت الضحية بسرعة وتمكنت من الاتصال بخدمات الطوارئ بعد أن عادت مع المعتدي الى منزله خلال سهرة سوياً في الخارج.وفي المكالمة المروعة لخدمات الطوارئ، تم سماع صوت المرأة وهي تتوسل الرجل للتوقف.فهرع الضباط إلى منزله واعتقلوه.وبدوره، نفى كاموتاري هذه المزاعم. اذ أصر في البداية على أن المرأة لم تكن داخل المنزل، على الرغم من لقطات كاميرات المراقبة التي تظهرهما وهما يدخلان معًا.كما نفى المغتصب حدوث أي اعتداء جنسي، على الرغم من أدلة الطب الشرعي التي تثبت خلاف ذلك.وقررت المحكمة الحُكم عليه بالسجن بعد أربعة أعوام من الحادثة التي حصلت في سنة 2020. وحُكم ستة أعوام وتسعة أشهر بتهمة الاغتصاب، وثلاث سنوات عن كل تهمة بالاعتداء الجنسي التي قام بها سابقاً.