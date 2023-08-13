مشهد يحبس الأنفاس "حرفياً"... شابة تعيش بين أكوام من النفايات في شقة منذ أكثر من عام! (فيديو)

صُعق مالك عقار في منطقة تشينغداو الواقعة في مقاطعة شاندونغ بالصين، عندما دخل شقة قام بتأجيرها لأحد السكان ليتفاجأ بمشهدٍ لم يكن في الحسبان.

ويُظهر مقطع فيديو يوثق المشهد المرعب، شابة جالسة بين أكوام من النفايات كانت قابعة في الشقة لأكثر من عام، وذلك أثناء اللهو على هاتفها بينما كانت تقوم امرأة أخرى بتنظيف المكان.

وكشف الفيديو، الّذي تم تصويره في 10 آب، أن القمامة كانت متراكمة في الشقة لدرجة أنها وصلت إلى النوافذ.

وقال مالك العقار إن الرائحة المنبعثة من كومة النفايات كانت أسوأ ما واجهه على الإطلاق، في حين اعتقد أنه قد يتقيأ بسببها.

وبعد مرور خمس ساعات على جمع النفايات وتنظيف المكان، أصبحت الشقة نظيفة.

ومن جهتها، فقد أُعطيت المستأجرة بضعة أيام للعثور على مكان جديد للعيش فيه، بالإضافة إلى بعض التعويض المالي.