ربطت بسلسلة على رقبتها مقفلة بمغلاق حديدي... مراهقة تونسية تتعرض للتعنيف والاعتداء الجنسي على يد والدتها وصديقها

ربطت بسلسلة على رقبتها مقفلة بمغلاق حديدي... مراهقة تونسية تتعرض للتعنيف والاعتداء الجنسي على يد والدتها وصديقها



أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، في بيان نشرته عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، عن استجابتها العاجلة للبلاغ الذي قدمته فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، للأجهزة الأمنية، كشفت خلاله عن تفاصيل تتعلق بسوء معاملتها وتعرضها للاعتداء بالعنف الشديد من قبل والدتها وصديقها الذي تحرش بها جنسياً.



وكتبت الوزارة في البيان: "تعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ مندوب حماية الطفولة بقابس تعهّد فوريّا بفتاة تبلغ من العمر 16 سنة كانت قد اتّصلت بالمصالح الأمنيّة أمس الجمعة للإشعار باحتجازها وسوء معاملتها من قبل والدتها وصديقها وفق إفاداتها"، مضيفةً انه "تم على الفور التأكد الميدانيّ من صحة المعطيات وتبيّن وجود الطفلة الضحيّة رفقة أختها وأخاها القصّر وكانت محتجزة ومشدودة الوثاق بربط سلسلة على رقبتها مقفلة بمغلاق حديدي وتبدو عليها آثار العنف على مستوي اليدين والرجلين" .



وأكدت الوزارة أن "الضحيّة صرّحت لمندوب حماية الطفولة بتعرضها للاعتداء بالعنف الشديد من قبل والدتها و صديقها الكهل الذي تحرش بها جنسيا في عديد المناسبات وفق أقوالها"، وان النيابة العمومية للجهة الأمنية المتعهدة بالموضوع "أذنت بالاحتفاظ بالأم واستدعاء صديقها للبحث ومباشرة محضر بحث موضوعه احتجاز قاصر ممن له النظر و سوء معاملتها".



وأوضحت: "نظرا لضرورة عدم فصل الأخوة الثلاث ، فالأخ بالغ من العمر 8سنوات و يدرس بالسنة الثانية إبتدائي و الأخت الثانية تبلغ من العمر 10 سنوات و تدرس بالسنة الثالثة إبتدائي ولاستحالة إيوائهم بمركز الرعاية الاجتماعية بسيدي بوزيد نظر لقبوله جنس الإناث فقط، قرّر مندوب حماية الطفولة المختصّ ترابيّا عملا بأحكام الفصل 45 من مجلة حماية الطفل إيداعهم لدى إحدى أفراد عائلتهم التي قبلت بإيوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وتوازنهم النفسي إلى حين النظر في وضعيتهم في إطار جلسة الطفولة المهدّدة المقرّرة ليوم الإثنين 14 أوت 2023 مع السيد قاضي الأسرة ".



وأشارت الوزارة أنه "تم تعهيد أخصائية نفسانية للتعهد بالأخوة الثلاث وإحالة تقرير مفصل وعاجل إلى مندوب حماية الطفولة".





