أصيب بجروح "خطيرة"... العثور على شاب متوفي بشكل مأساوي في الشارع

أصيب بجروح "خطيرة"... العثور على شاب متوفي بشكل مأساوي في الشارع



عثر على شاب، يبلغ من العمر 18 عامًا، متوفياً بشكل مأساوي على طريق بوث في ترافورد في مدينة مانشستر البريطانية، عند حوالي الساعة 5 صباحًا، عقب اصابته "بجروح خطيرة".



وبدورها، كشفت الشرطة البريطانية ان "الضباط يعملون "بخطى حثيثة" لمعرفة ما حدث له"، مضيفةً أنه يجري استكشاف "خطوط تحقيق متعددة" بالتعاون مع ضباط الطب الشرعي اللذين يجرون التحقيقات من مكان الحادث".