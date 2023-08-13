بطريقة غامضة... العثور على رجل ثلاثيني مقتول في منتجع صحي ومشتبه به يرتدي ثياباً ملطخة بالدماء!

عثر على رجل مقتول طعناً في منتجع صحي في بوينت كوك في استراليا بعد ظهر اليوم. وألقى رجال الشرطة القبض على مشتبه به يرتدي "سروالاً ملطخاً بالدماء"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المنتجع Seasons 5 عند اكتشاف جثة رجل، في الثلاثينيات من العمر، مصابًا بطعنات في جسده. وعلى الرغم من محاولات عدّة لانقاذه، الا انه توفي في مكان الحادث.وأفاد شهود عيان أن "رجلاً كان يتشاجر مع الضحية قبل وقوع الحادث، وهرب من المكان في سيارة بينما كانت الشرطة تتبعه".وذكرت صحيفة "ذا صن" أن "الشرطة قامت بالقبض على رجل يرتدي ثياباً ملطخة بالدماء بالقرب من مكان الحادث".