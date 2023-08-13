سكب البنزين على رأس ابنها وأشعل النيران في شقتها... رجل مصري يقتل شقيقته وأولادها بسبب مبلغ مالي!

سكب البنزين على رأس ابنها وأشعل النيران في شقتها... رجل مصري يقتل شقيقته وأولادها بسبب مبلغ مالي!



اقدم سائق سيارة على قتل شقيقته وأولادها في منطقة عين شمس في مصر، مضرماَ النار في منزلهم بسبب مماطلتها في تسديد بقية الورثة المستحق له والمقدرة بمبلغ 100 ألف جنيه اي ما يعادل 32 ألف دولار.