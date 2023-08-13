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غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-13 | 15:47
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غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
أقدم شاب مصري على إضرام النيران في جسد خطيبته، البالغة من العمر25 عاماً، بعد مشاكل وخلافات أسرية بسبب الغيرة، وفقًا
لموقع "القاهرة 24"
.
وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الأقصر بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإقدام الشاب أحمد ع، البالغ من العمر27 عاماً، غرب مدينة الأقصر، على اقتحام منزل خطيبته مروة وإضرام النيران في جسدها، بسبب الغيرة مما أدى إلى إصابتها بحروق خطيرة.
وسكب الشاب البنزين بغرفة خطيبته التي كانت بداخلها، مما تسبب في إصابتها بحروق بنسبة 80 في المئة وتم نقلها للمستشفى في حالة خطرة.
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