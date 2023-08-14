الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"فك سحاب حقيبته ووجه تهديدات مستترة"... طائرة تُجبر على الهبوط في سيدني بسبب رجل أرعب الركاب: "هل أنتم عبيد الله؟" (فيديو)
منوعات
2023-08-14 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"فك سحاب حقيبته ووجه تهديدات مستترة"... طائرة تُجبر على الهبوط في سيدني بسبب رجل أرعب الركاب: "هل أنتم عبيد الله؟" (فيديو)
"فك سحاب حقيبته ووجه تهديدات مستترة"... طائرة تُجبر على الهبوط في سيدني بسبب رجل أرعب الركاب: "هل أنتم عبيد الله؟" (فيديو)
أثار راكب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية حالة من الذعر وأجبر الطائرة على الهبوط في سيدني بعد أن صرخ على الركاب: "هل أنتم عبيد الله؟".
ويظهر مقطع فيديو درامي الرجل الذي يقول اسمه محمد، ويطلق على نفسه اسم "عبد الله" قبل أن يتحدى الركاب الآخرين القريبين ليكرروا أنهم أيضًا "عبيد الله"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويظهر الرجل في الفيديو وهو منفعل بطريقة مبالغ بها، ويشير بإصبعه إلى الركاب ويصرخ في أحدهم: "قلها!"
هذا وقال أحد الركاب الذي شعر بالخوف مما يحصل على متن رحلة MH122 Airbus-A330 المتوجهة من سيدني إلى كوالالمبور، إن الرجل "فك سحاب حقيبة ظهره، ووضع يديه بداخلها، ووجه تهديدات مستترة وخفيفة حول وجود شيء خطير فيها وهو يصرخ بأعلى صوته بجوار مقعدي".
آخر الأخبار
منوعات
حقيبته
تهديدات
مستترة"...
طائرة
تُجبر
الهبوط
سيدني
الركاب:
"هل
الله؟"
(فيديو)
التالي
هل تريدون إنقاذ زواجكم من الهلاك؟... توقفوا عن هذه العادة السيئة!
بعد 4 أعوام من تعرضها للاغتصاب في منزله... هذا هو مصير المعتدي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
03:17
وائل كفوري يتنقّل بطائرة هليكوبتر في مدينة "كان" الفرنسيّة... "نيال فرنسا وأهلها" (فيديو)
فنّ
03:17
وائل كفوري يتنقّل بطائرة هليكوبتر في مدينة "كان" الفرنسيّة... "نيال فرنسا وأهلها" (فيديو)
0
فنّ
03:28
الاحتفالات بـ "عروس الحلانيّة" مستمرّة.. عاصي الحلاني يراقص ابنته ماريتا (فيديو)
فنّ
03:28
الاحتفالات بـ "عروس الحلانيّة" مستمرّة.. عاصي الحلاني يراقص ابنته ماريتا (فيديو)
0
منوعات
2023-08-13
مشهد يحبس الأنفاس "حرفياً"... شابة تعيش بين أكوام من النفايات في شقة منذ أكثر من عام! (فيديو)
منوعات
2023-08-13
مشهد يحبس الأنفاس "حرفياً"... شابة تعيش بين أكوام من النفايات في شقة منذ أكثر من عام! (فيديو)
0
فنّ
2023-08-12
سارة أبي كنعان تعلن خطوبتها من وسام فارس ضمن مقطع فيديو مؤثر: "طلعت الإشاعة مظبوطة" (فيديو)
فنّ
2023-08-12
سارة أبي كنعان تعلن خطوبتها من وسام فارس ضمن مقطع فيديو مؤثر: "طلعت الإشاعة مظبوطة" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:44
اعترض طريقها إلى المدرسة فخطفها ثم اغتصبها... وهكذا تمكنت المراهقة من إنقاذ نفسها!
منوعات
11:44
اعترض طريقها إلى المدرسة فخطفها ثم اغتصبها... وهكذا تمكنت المراهقة من إنقاذ نفسها!
0
منوعات
11:29
كانت والدته تُجالسها... مراهق يسرق مسدسا ويطلق النار على طفلة في حادثة مُفجعة!
منوعات
11:29
كانت والدته تُجالسها... مراهق يسرق مسدسا ويطلق النار على طفلة في حادثة مُفجعة!
0
منوعات
11:20
قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!
منوعات
11:20
قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!
0
منوعات
10:20
اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!
منوعات
10:20
اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-10
واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)
منوعات
2023-08-10
واقعة صادمة... اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها بالقوة فيما كان برفقة والدته! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-11
"ماذا سيكون شعورك إذا خسرتي أعز شخص لديك؟"... بعد مكالمة أرعبتها عثرت على طفلها مخنوقا في سريره!
منوعات
2023-08-11
"ماذا سيكون شعورك إذا خسرتي أعز شخص لديك؟"... بعد مكالمة أرعبتها عثرت على طفلها مخنوقا في سريره!
0
فنّ
2023-07-21
فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)
فنّ
2023-07-21
فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-08-2023
اسرار
23:30
أسرار الصحف 14-08-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
0
أخبار دولية
06:33
البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان
أخبار دولية
06:33
البرهان يتهم الدعم السريع "بالغدر" وقتال عنيف غربي السودان
0
أخبار لبنان
06:02
مولوي: ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية
أخبار لبنان
06:02
مولوي: ما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقًا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية
0
خبر عاجل
05:04
كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا
خبر عاجل
05:04
كنعاني: العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة الرياض وعبد اللهيان يزور المملكة قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم
0
رياضة
14:12
نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف
رياضة
14:12
نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف
0
السياحة في لبنان
14:10
أهلا بهالطلة من آثار صور!
السياحة في لبنان
14:10
أهلا بهالطلة من آثار صور!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:07
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
حال الطقس
01:07
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
2
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
3
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
4
فنّ
04:35
نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
فنّ
04:35
نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
5
فنّ
14:30
كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)
فنّ
14:30
كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)
6
منوعات
15:47
غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
منوعات
15:47
غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!
7
صحف اليوم
00:25
مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"
صحف اليوم
00:25
مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"
8
فنّ
04:20
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
فنّ
04:20
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More