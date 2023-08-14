هل تريدون إنقاذ زواجكم من الهلاك؟... توقفوا عن هذه العادة السيئة!

باتت الهواتف المحمولة في عالمنا اليوم مهمة جداً في ما يخصّ العلاقات العاطفية. ونظراً لطبيعة وجودها في كل مكان، تلعب الأجهزة الإلكترونية دوراً رئيساً في نشوب التوتر بين الزوجين، والخيانة، واحترام الحدود أو تجاوزها.

وتتحدث المعالجة النفسية المتخصصة في علم النفس السيبراني إيلاين كاسكيت عن السبب الرائج الّذي يساعد في تخريب الحياة الزوجية في عالم تتحكم فيه التكنولوجيا.

وذكرت كاسكيت أن غالبية الأزواج الّذين قصدوا عيادتها للعلاج على مدار الخمسة عشر عامًا الفائتة كانوا يعانون من المشاكل في علاقتهم بسبب الهاتف.

وأظهرت المزيد من الأبحاث في الأشهر الفائتة أن تجاهل الشريك مرارًا وتكرارًا من خلال النظر إلى الهاتف بدلاً من الانتباه إليه أثناء التكلّم، ما يُعرف بـ"التعلق الشديد بالهاتف''، يمكن أن يوجه ضربة قاضية للعلاقة، أو على الأقل قد يقلل من تدفق المشاعر الحميمية والثقة واحترام الذات.

وقال فريق العلماء في جامعة نيغدا عمر خالص دمير (NOHU) في تركيا، الذين درسوا 712 من الأزواج، إن هذه الظاهرة "لوحظت على نطاق واسع في كل مكان في مجتمعات اليوم المتقدمة تقنيًا'' وأن "الصراع الزوجي يحدث بشكل أساسي عندما يتم تجاهل الأشخاص الذين يقدرونهم''.

وأضافت المعالجة النفسية أن اتصال العين مهم للتقرب من الشريك. وبالتالي، فإن الشريك الذي يحدق بالآخر يجعله يشعر بالجاذبية والإعجاب، فيما يُعتبر النفور من تلك النظرة مرتبط بعدم الاهتمام.

كما يمكن أن يسبب استخدام الهاتف المحمول غيرةً بين الزوجين، ويؤدي إلى تقليل جودة المحادثة والاكتئاب. وقد يستسلم الأشخاص الذين يشعرون بالاستبعاد من قبل شريكهم، ويلجأون إلى أجهزتهم الخاصة كإلهاء، ما يؤدي إلى دوامة من الفتور العاطفي.