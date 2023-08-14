0min

طلبت ان تداعب الكلب فلم يكن أليفاً... ابنة الـ5 سنوات تتعرض لاصابات مروعة في وجهها وهذا ما حدث معها! (صور)

طلبت ان تداعب الكلب فلم يكن أليفاً... ابنة الـ5 سنوات تتعرض لاصابات مروعة في وجهها وهذا ما حدث معها! (صور)





وفي تفاصيل الحادث المروّع، كانت الفتاة الصغيرة تغادر المتجر في طريقها الى المنزل برفقة والدها، وشاهدت الكلب فاخذت الاذن لمداعبته، لكنه لم يكن اليفاً معها، فانقض عليها بهجوم عنيف ادى الى إصابات عدّة في وجهها، وفقًا لما كشفته صديقة العائلة كيرستي لافندر



واضافت كريستي: "سرعان ما حضرت طواقم الاسعاف ونقلتها الى المستشفى حيث أجريت لها عملية جراحية ومن المقرر إجراء عملية أخرى لها صباح الثلاثاء"، مضيفة انها "تعاني من إصابات في وجهها وتجري عمليات زرع الجلد على خدها الأيسر".



وأشارت كريستي الى ان الطفلة المصابة "جميلة ومرحة و مهذبة ومجرد طفلة رائعة من جميع النواحي، مضيفةً "نأمل جميعًا أن لا يسلب هذا شخصيتها وثقتها بنفسها ". تعرضت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات لإصابات مروعة في وجهها بعد أن هاجمها كلب من نوع bully خارج احد المتاجر في مدينة تيسايد البريطانية.وفي تفاصيل الحادث المروّع، كانت الفتاة الصغيرة تغادر المتجر في طريقها الى المنزل برفقة والدها، وشاهدت الكلب فاخذت الاذن لمداعبته، لكنه لم يكن اليفاً معها، فانقض عليها بهجوم عنيف ادى الى إصابات عدّة في وجهها، وفقًا لما كشفته صديقة العائلة كيرستي لافندر لصحيفة "ذا ميرور" واضافت كريستي: "سرعان ما حضرت طواقم الاسعاف ونقلتها الى المستشفى حيث أجريت لها عملية جراحية ومن المقرر إجراء عملية أخرى لها صباح الثلاثاء"، مضيفة انها "تعاني من إصابات في وجهها وتجري عمليات زرع الجلد على خدها الأيسر".وأشارت كريستي الى ان الطفلة المصابة "جميلة ومرحة و مهذبة ومجرد طفلة رائعة من جميع النواحي، مضيفةً "نأمل جميعًا أن لا يسلب هذا شخصيتها وثقتها بنفسها ".