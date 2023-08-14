سيدة تطلب من زوجها أمنية غريبة قبل وفاتها... خيانته للمرة الأخيرة مع حبيبها السابق!

نشر رجل قصته الغريبة عبر موقع "Reddit" المخصص لمشاركة الآراء، جاء فيها أن زوجته المُصابة بالسرطان أعلنت له عن رغبتها في ممارسة الجنس مع حبيبها السابق.

وكتب الرجل في المنشور أنه محبط ويواجه معضلة مروعة لأنه أراد تحقيق أمنياتها الأخيرة، وكان من المتوقع أن تعيش زوجته لمدة تسعة أشهر أخرى فقط.

وقال الزوج: "مؤخرًا، جلست معي وأخبرتني أن من الأمور الأخيرة الّتي تريد القيام بها هي ممارسة الجنس مع حبيبها السابق. لقد شعرت بالصدمة بالطبع".

وأوضح الرجل أنه عندما سأل عن سبب رغبتها في القيام بذلك، ردّت على الأمر بالقول إنها "تعتقد أن عشيقها هو أكثر توافقًا جسديًا وإرضاءً لها، وأن الجنس في بعض الأحيان هو مجرد فعل جسدي".

وبدوره، أعرب الزوج عن انزعاجه من زوجته المريضة وشعوره "بالخيانة" بسبب هذا الاعتراف.

وشعر المستخدم المجهول أنه لم يتبق أمامه سوى خيارين: اما حرمان زوجته المحتضرة من رغبتها الأخيرة، أو السماح لها بممارسة الجنس مع رجل آخر تشعر أنه أفضل منه".

وشارك عدد من رواد الإنترنت أفكارهم حول هذه المعضلة، حيث بدا أن معظم المستخدمين عبّروا عن تضامنهم مع الزوج المفجوع.