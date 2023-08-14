مزّق جزءًا من أذنها وشوّه وجهها... امرأة تتعرض لهجومٍ عنيف من حيوان مفترس كاد ان يودي بحياتها! (صور)

مزّق جزءًا من أذنها وشوّه وجهها... امرأة تتعرض لهجومٍ عنيف من حيوان مفترس كاد ان يودي بحياتها! (صور)



فقدت امراة تدعى جين رويس، جزءًا من أذنها وشوّه وجهها بعد أن هاجمها حيوان القندس الشرس في نهر جيفرسون في مونتانا.



وفي التفاصيل، كانت جين تسبح في النهر برفقة صديقاتها قبل ان ينقض عليها الحيوان "الشرير الذي لا يرحم" كما وصفته، الذي استمر في مهاجمتها لمدة 5 دقائق.



وكشفت جين، البالغة من العمر 37 عاماَ، انها "لم تستطع الفرار على الرغم من محاولتها لانها كانت في منتصف النهر"، مشيرةً الى ان القندس اقدم على "عض وجهها وذراعيها وأذنيها ويديها ورجليها".



وقالت جين إنها كانت "تشعر بالرعب من أنها ستموت لأن الدم "يسيل" من وجهها"، مضيفةً: "بدون أي مبالغة، لم أكن أعتقد أنني سأخرجه من ذلك النهر".



وتُظهر الصور المروعة وجه الامرأة ملطخًا بالدماء والكدمات بسبب الهجوم الوحشي.