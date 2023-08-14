استخدم غوغل للبحث عن كيفية تنفيذ جريمته... طعن زوجته السابقة 14 مرة خلال نوم أطفالهما في الطابق العلوي!

حُكم الأسبوع الفائت على مشترك سابق ضمن برنامج "نزاع عائلي" للنجم ستيف هارفي، بالسجن مدى الحياة لقتله زوجته.

وفي التفاصيل، أُدين تيموثي بليفنيك، 40 عامًا، في أيار باقتحام منزل زوجته السابقة، ريبيكا "بيكي" بوستلي بليفنيك، وإطلاق النار عليها 14 مرة.

وكشف ممثلو الادعاء أن بليفنيك، شارك في حلقة "Family Feud" في عام 2019، إلا أنه أقدم على الطلاق من زوجته بعد ذلك بعامين.

وكانت بوستلي قد أخبرت شقيقتها قبل وفاتها بفترة وجيزة أنها تخاف من زوجها السابق بسبب تهديداته لها.

أما بالنسبة للجريمة، فقد لجأ بليفنيك إلى محرك غوغل للبحث عن كيفية تنفيذ عملية القتل في شباط، وتضمن كيفية فتح نافذة بالقوة باستخدام المخل ومعلومات أخرى عن الشرطة.

وقال القاضي روبرت أدريان يوم الجمعة خلال جلسة الحكم للمتهم: "لقد مارست فعل القتل. اقتحمت منزل زوجتك السابقة وأطلقت النار عليها 14 مرة".

وأضاف "وقد فعلت كل ذلك بينما كان أطفالك في الطابق العلوي نائمين في أسرّتهم."

وألقت السلطات القبض على بليفنيك بعد تنفيذه الجريمة وخضع للمحاكمة في أيار. وأدين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد محاكمة استمرت أسبوعًا.

ويُذكر أن لدى بليفنيك وبوستلي ثلاثة أطفال، وتزوجا في عام 2009 لكنهما انفصلا في عام 2021.