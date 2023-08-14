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اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-08-14 | 10:20
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اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!
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اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!

اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!

قالت الشرطة إن رجلا خنق زوجته داخل سيارة أمام أطفالهما على طريق لكناو-بورفانشال السريع في منطقة سلطانبور بولاية أوتار براديش في الهند في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت الشرطة إن المتهم راهول ميشرا اقتيد إلى حجز الشرطة، وفق ما نقل موقع India Today.

بدوره، قال مسؤول بالشرطة إن المتهم قال أثناء الاستجواب إنه اشتبه في أن زوجته مونيكا غوبتا (32 عاما) تعيش علاقة غرامية، وبالتالي قتلها.

كما قال برافين ياداف، ضابط المحطة المنزلية (SHO) في مركز شرطة كوريبهار، إن المتهم غادر لكناو متجهًا إلى راي باريلي مع عائلته في سيارة.

ولكن بدلاً من الذهاب إلى راي باريلي، توجه نحو طريق بورفانشال السريع. وقال ضابط الشرطة إنه قتل زوجته بالقرب من قرية سور في سلطانبور.

وأضاف أنه لو لم يصل فريق دورية للشرطة إلى الموقع في الوقت المحدد، ربما قتل المتهم ابنته أنشيكا (12 سنة) وابنه أثارفا (6 سنوات).

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