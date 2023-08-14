قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!

قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!



اقدمت امرأة على قطع العضو الذكري لزوجها السابق بالسكين دفاعاً عن نفسها، بعد أن حاول اغتصابها في إيطاليا.



وكان الزوجان السابقان يتجادلان حول موضوع حضانة ابنتهما في مدينة مارغيرا الايطالية، يوم السبت، عندما تحول الخلاف إلى مأساة بالنسبة للزوج.



وفي التفاصيل، كانا قد حددا موعدًا للجلوس في منزل المرأة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن "تقسيم حضانة ووقت طفلتهما" ، فاعتبر الرجل انهما يمكنهما "خلق السلام" بينهما من خلال ممارسة الجنس. وبعد ان رفضت الامراة طلبه، حاول اغتصابها فقاومته بشدة وأمسكت بالسكين للدفاع عن نفسها قبل أن تقطع عضوه انتقاماً.



وسرعان ما اندفع رجال الشرطة والمسعفين إلى مكان الحادث، ونقلوا الزوج إلى المستشفى، حيث هرع جراحو المسالك البولية لإعادة توصيل عضوه.