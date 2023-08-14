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كانت والدته تُجالسها... مراهق يسرق مسدسا ويطلق النار على طفلة في حادثة مُفجعة!
منوعات
2023-08-14 | 11:29
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كانت والدته تُجالسها... مراهق يسرق مسدسا ويطلق النار على طفلة في حادثة مُفجعة!
أعلنت السلطات الأميركية أن مراهقاً يبلغ من العمر 11 عامًا في ولاية كارولينا الشمالية اتُهم بالقتل غير العمد، من بين تهم أخرى، بعد إطلاق النار على طفلة كانت والدته ترعاها في 25 تموز.
وبحسب الشرطة، فإن الضحية جينيسيس دوكري كانت مع شقيقتها في منزل جليسة الأطفال، حيث قام ابنها على إمساك مسدس وإطلاق الرصاص على الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات في رأسها.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، قال محامي عائلة الضحية، إنه يعتقد أن الصبي سرق مسدسين من خزنة أحد أفراد الأسرة، أي من داخل منزل جليسة الأطفال.
وتحدث والد جينيسيس، فون دوكري، في المؤتمر الصحفي قائلًا: "لقد كان هذا كابوسًا مروعًا، والأمر لا يزال غير حقيقي بالنسبة لي. من الصعب أن نعبّر بالكلمات عن حقيقة شعورنا ولكن نحاول تخطي الموضوع بعد ثلاثة أسابيع على مقتل طفلتنا".
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