اعترض طريقها إلى المدرسة فخطفها ثم اغتصبها... وهكذا تمكنت المراهقة من إنقاذ نفسها!

أعلنت الشرطة في الهند يوم الأحد عن تعرّض فتاة تبلغ من العمر 15 عاما للخطف أثناء ذهابها إلى المدرسة والاغتصاب في منطقة روهتاك في هاريانا.

وأفادت السلطات بأن الفتاة خُطفت ثم نُقلت في سيارة إلى أحد الفنادق يوم الجمعة. ولقد تم القبض على ثلاثة أشخاص في القضية المذكورة ويجري البحث حاليا عن شخص رابع.

وقال مسؤول في الشرطة إن سائق السيارة طليق وأن المتهمين تتراوح أعمارهم بين 21 و32 عاماً. كما جاء في التقرير الرسمي أن الفتاة تعرضت للتهديد من قبل الخاطف، الّذي اتضح أنه شخص معروف من العائلة.

وتمكنت المراهقة من الاتصال بعائلتها من الفندق، أي الموقع الّذي تم احتجازها فيه، حيث تم تقديم بلاغ للشرطة.

ونُقلت الفتاة إلى المستشفى، وهي مصابة حالياً بصدمة شديدة وتحتاج إلى علاج نفسي لتخطي الحادثة.