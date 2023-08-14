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"كنت مدمنة مخدرات وبلا مأوى"... نقلة نوعية في حياة امرأة جعلتها مليونيرة بطريقة غير متوقعة وثروتها الآن خيالية! (صور)
منوعات
2023-08-14 | 13:42
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"كنت مدمنة مخدرات وبلا مأوى"... نقلة نوعية في حياة امرأة جعلتها مليونيرة بطريقة غير متوقعة وثروتها الآن خيالية! (صور)
"كنت مدمنة مخدرات وبلا مأوى"... نقلة نوعية في حياة امرأة جعلتها مليونيرة بطريقة غير متوقعة وثروتها الآن خيالية!
كشفت الاسترالية شاني تايلور، البالغة من العمر 39 عاماً، عن النقلة النوعية في حياتها، جعلتها مليونيرة وتمتلك شركة بقيمة سبعة أرقام، بعد ان كانت في السابق بلا مأوى ومدمنة مخدرات.
وأوضحت تايلور انها "أمضت سنوات مراهقتها مشردة وتعيش في الشوارع قبل أن تغير حياتها"، مشيرةً الى انها "كافحت إدمانها على المخدرات الذي جعل حياتها غير المستقرة والفوضوية".
وتطرقت المليونيرة الاسترالية في حديثها الى انها "طردت من منزلها في سن الـ16، وأصبحت بلا مأوى وتنام في زوايا الشوارع الباردة"، موضحة انها "قررت تغيير كل حياتها في أوائل العشرينات من عمرها، وتحديداً بعد انجاب ابنها أوسكار".
وعلى الرغم من أن الام العزباء لم تكمل دراستها الثانوية، إلّا أنها تمكنت من الحصول على وظيفة شقّت الطريق خلالها إلى منصب إداري، ودفعتها الى الالتحاق بالجامعة والحصول على شهادة في علم الاجتماع، وفقًا
لصحيفة "ذا صن"
.
وبعد أن أكملت شهادتها، حصلت شاني على درجة الدراسات العليا في القانون وأخذت دورة حول "كيفية بدء عمل تجاري"، لتبدأ بعدها في تسلق سلّم الشركات.
وترأس الآن الأم العزباء شركة الاستشارات التجارية الخاصة بها، فيما تكسب شهرياً حوالي 156 ألف جنيه إسترليني اي ما يقارب الـ200 الف دولار، بحسب "ذا صن".
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