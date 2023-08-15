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العثور على ابنة الـ 10 سنوات مقتولة في منزل والدها...والأم التي حُرمت منها بسبب الطلاق مفجوعة!

منوعات
2023-08-15 | 02:58
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العثور على ابنة الـ 10 سنوات مقتولة في منزل والدها...والأم التي حُرمت منها بسبب الطلاق مفجوعة!
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العثور على ابنة الـ 10 سنوات مقتولة في منزل والدها...والأم التي حُرمت منها بسبب الطلاق مفجوعة!

طفلة في عمر الـ 10 سنوات مقتولة في منزل والدها...والأم التي حُرمت منها بسبب الطلاق مفجوعة!

تم العثور على سارة شريف البالغة من العمر 10 سنوات مقتولة في منزل والدها في قرية هورسيل في انكلترا، وفقاً لموقع "ديلي ميل".
 
وتقول والدتها أولغا وعمرها 36 سنة، إن "حياتها لن تعود كما كانت مرة أخرى بعد مقتل سارة" التي وصفتها بأنها "سعيدة وتضحك دائمًا".
 
وزعمت الأم المفجوعة أن زوجها السابق عرفان شريف "حصل على حق حضانة سارة من المحكمة"، مضيفةً انها وابنتها "بقيتا دائمًا على مقربة، على الرغم من حقها برؤية أطفالها مرتين فقط منذ أن فقدت الحضانة في عام 2019". الا ان شريكة زوجها الجديدة منعتها من التواصل معهم في عام 2021.
 
وقالت السيدة: "لم أتمكن من رؤية ابنتي لمدة 4 سنوات، وهي الآن ميتة. إنها مجرد طفلة، لم ترتكب أي خطأ".
 
وكان قد تم ابلاغ الأم بوفاة سارة في مكالمة هاتفية مدمرة من الشرطة، من دون اخبارها عن أسباب ودوافع الجريمة.
 
وحالياً، تستمر مطاردة 3 أشخاص معروفين للضحية، تعتقد الشرطة بأنهم فرّوا من المملكة المتحدة قبل يوم واحد من اكتشاف جثة سارة.
 
وقالت الشرطة إنه "لم يكن هناك اي شخص في موقع الحادث عندما وصلوا".
 

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