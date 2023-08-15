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مُنعت من الإجهاض... طفلة تُجبر على الولادة بعد تعرضها للاغتصاب ووالدتها تكشف: "لم تكن تعلم كيفية انجاب الاطفال"!

منوعات
2023-08-15 | 03:27
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مُنعت من الإجهاض... طفلة تُجبر على الولادة بعد تعرضها للاغتصاب ووالدتها تكشف: &quot;لم تكن تعلم كيفية انجاب الاطفال&quot;!
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مُنعت من الإجهاض... طفلة تُجبر على الولادة بعد تعرضها للاغتصاب ووالدتها تكشف: "لم تكن تعلم كيفية انجاب الاطفال"!

مُنعت من الإجهاض... طفلة تُجبر على الولادة بعد تعرضها للاغتصاب ووالدتها تكشف: لم تكن تعلم كيفية انجاب الاطفال!

أُجبرت ضحية اغتصاب، تبلغ من العمر 13 عامًا، على الولادة بعد تعرضها لاعتداء جنسي بسبب قانون حظر الإجهاض في ولاية ميسيسيبي الأميركية.

وأنجبت المراهقة طفلًا سليمًا، بعد تعرضها لاعتداء جنسي من قبل شخص غريب رآها تلعب خارج منزلها في خريف عام 2022، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وكشفت والدة الضحية ان "ابنتها لم تكن تعرف اي شيء عن كيفية انجاب الاطفال، ولم تخبرها اعتقاداً منها انها لا تزال صغيرة جدًا".

وأوضحت الأم ان طفلتها "اصيبت في كانون الثاني من هذا العام بمرض شديد نقلت على اثره الى المركز الطبي الإقليمي الشمالي الغربي في كلاركسدال، حيث اجري لها الفحوصات الطبية"، مشيرة الى انه "قد تبين في نتائج فحص الدم أنها كانت حاملاً في اسبوعها العاشر تقريباً".

وفي هذا السياق، اقدمت الام على استدعاء الشرطة كإجراء احترازي، لكنها بُلغت انه من غير الممكن إجراء عملية إجهاض للطفلة لانها تخطت الاسبوع العاشر من الحمل.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، بذلت الأسرة ما في وسعها لإخفاء حمل ابنتهم عن الآخرين، حيث كانت المراهقة ترتدي ملابس فضفاضة وأبعدت عن "الناس الفضوليين".

وبعد أن ولدت طفلها، تستعد تلميذة الصف السابع للعودة إلى المدرسة مع أقرب أصدقائها لاكمال السنة الدراسية، وفقًا للأم.
 
 

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