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صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)
منوعات
2023-08-15 | 04:19
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صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)
صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)
لقي شخصان مصرعهما أثناء التقاطهما صورة "سيلفي" على مسارات قطار كهربائي في مدينة أوك بارك بشيكاغو، بعد دخولهما منطقة غير مصرح بها.
ويُظهر مقطع فيديو مرعب، نشرته
صحيفة "ديلي ميل"
، 3 أشخاص يجلسون على مسارات القطار ويحاولون التقاط صورة سيلفي، قبل ان يصاب أحدهم بصدمة كهربائية جعلته يرتجف بشدة ومن ثم تلته السيدة التي كانت تجلس إلى جواره. أمّا الشخص الثالث الذي كان برفقتهما، فقد تبين انه نجا من الصدمة الكهربائية.
وقال مسؤولون من إدارة مطافئ أوك بارك، ان "الحادث وقع في غضون دقيقة واحدة، في حوالي الساعة 7:24 مساءً، وتسبب في إصابة الرجل بالسكتة القلبية ونُقل فاقدًا للوعي إلى المركز الطبي بجامعة لويولا حيث مكث في اليوم التالي".
أمّا الفتاة، فقد أصيبت بجروح أقل خطورة، بحسب المسؤولين، وكانت لا تزال واعية عند وصولها الى المستشفى وحالتها بدأت تتحسن في اليوم التالي الّا انها فقدت الحياة أيضاً.
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