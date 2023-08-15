الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)

منوعات
2023-08-15 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صورة &quot;سيلفي&quot; تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)

صورة "سيلفي" تنتهي بمأساة... وفاة شخصين بصعقة على مسارات قطار كهربائي وفيديو مرعب يوثق الحادث! (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما أثناء التقاطهما صورة "سيلفي" على مسارات قطار كهربائي في مدينة أوك بارك بشيكاغو، بعد دخولهما منطقة غير مصرح بها.

ويُظهر مقطع فيديو مرعب، نشرته صحيفة "ديلي ميل"،  3 أشخاص يجلسون على مسارات القطار ويحاولون التقاط صورة سيلفي، قبل ان يصاب أحدهم بصدمة كهربائية جعلته يرتجف بشدة ومن ثم تلته السيدة التي كانت تجلس إلى جواره. أمّا الشخص الثالث الذي كان برفقتهما، فقد تبين انه نجا من الصدمة الكهربائية.

وقال مسؤولون من إدارة مطافئ أوك بارك، ان "الحادث وقع في غضون دقيقة واحدة، في حوالي الساعة 7:24 مساءً، وتسبب في إصابة الرجل بالسكتة القلبية ونُقل فاقدًا للوعي إلى المركز الطبي بجامعة لويولا حيث مكث في اليوم التالي".

أمّا الفتاة، فقد أصيبت بجروح أقل خطورة، بحسب المسؤولين، وكانت لا تزال واعية عند وصولها الى المستشفى وحالتها بدأت تتحسن في اليوم التالي الّا انها فقدت الحياة أيضاً. 

آخر الأخبار

منوعات

صورة

سيلفي

مسارات

قطار

كهربائي

مدينة

أوك بارك

شيكاغو

مُنعت من الإجهاض... طفلة تُجبر على الولادة بعد تعرضها للاغتصاب ووالدتها تكشف: "لم تكن تعلم كيفية انجاب الاطفال"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-03

اضطرت لوقف جولتها الموسيقية بسبب صورة "سيلفي"... بايبي كاي تعرّضت لضربة على صدرها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-07-23

ثعبان "الذرة" يثير الذعر بين الركاب على متن قطار متحرّك: "يا إلهي"! (صورة)

LBCI
منوعات
2023-06-22

"قصة مؤثرة"... ولادة طفل خلال رحلة قطار سريع في كينيا (صورة)

LBCI
امن وقضاء
2023-06-03

بعملية نوعية... شعبة المعلومات تكشف هوية أفراد عصابة سرقة أسلاك وقواطع كهربائية (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:27

مُنعت من الإجهاض... طفلة تُجبر على الولادة بعد تعرضها للاغتصاب ووالدتها تكشف: "لم تكن تعلم كيفية انجاب الاطفال"!

LBCI
منوعات
02:58

طفلة في عمر الـ 10 سنوات مقتولة في منزل والدها...والأم التي حُرمت منها بسبب الطلاق مفجوعة!

LBCI
منوعات
13:42

"كنت مدمنة مخدرات وبلا مأوى"... نقلة نوعية في حياة امرأة جعلتها مليونيرة بطريقة غير متوقعة وثروتها الآن خيالية! (صور)

LBCI
منوعات
11:44

اعترض طريقها إلى المدرسة فخطفها ثم اغتصبها... وهكذا تمكنت المراهقة من إنقاذ نفسها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-31

على شواطئ اليونان... هاندا أرتشيل تستمتع بعطلتها برفقة حبيبها هاكان صابانجي (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-07-19

فستان "الخداع البصري" يعود بحلّة جديدة... ناشر صورته متّهم بقتل زوجته وهذه التفاصيل!

LBCI
حال الطقس
2023-03-27

طقس لبنان: استقرار جويّ يليه برودة قارسة وزخّات ثلجيّة

LBCI
امن وقضاء
2023-08-12

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في بريتال وبعلبك (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:09

نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الكابيتال كونترول: كلام كثير وإقراره معلّق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

عشرات العائلات السورية تدخل خلسة يوميا الى لبنان والجيش يستنزف طاقته محاولا ضبط الحدود

LBCI
حال الطقس
13:34

هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
منوعات
11:20

قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!

LBCI
خبر عاجل
14:19

نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة

LBCI
منوعات
08:52

سيدة تطلب من زوجها أمنية غريبة قبل وفاتها... خيانته للمرة الأخيرة مع حبيبها السابق!

LBCI
منوعات
10:20

اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
11:36

جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها

LBCI
آخر الأخبار
14:14

نصرالله عن حادثة الكحالة: بطبيعة الحال هناك نقليات اسلحة بوسائل متعددة ومنها مدنية تحضيرا لاي مواجهة ممكن أن تحصل في المستقبل

LBCI
آخر الأخبار
14:17

نصرالله عن حادثة الكحالة: الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More