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جرّدوه من ملابسه وصوروه... الاعتداء على شاب مصري باعنف الطرق والشرطة تلقي القبض على المتهمين!

منوعات
2023-08-15 | 07:46
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جرّدوه من ملابسه وصوروه... الاعتداء على شاب مصري باعنف الطرق والشرطة تلقي القبض على المتهمين!
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جرّدوه من ملابسه وصوروه... الاعتداء على شاب مصري باعنف الطرق والشرطة تلقي القبض على المتهمين!

جرّدوه من ملابسه وصوروه... الاعتداء على شاب مصري باعنف الطرق والشرطة تلقي القبض على المتهمين!

ألقى جهاز الأمن بوزارة الداخلية المصرية، القبض على مرتكبي حادثة الاعتداء على شاب في الشارع، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه المتهمون يهاجمون شخصاً في محافظة البحيرة في مصر.

وتبلغ اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بأن "رجلاً قد تعرض للاعتداء في شوارع المحافظة، وسُحِب إلى منزل أحد المعتدين وجرد من ملابسه وصوّر بملابس نسائية بعد اجباره على ارتداءها".

وتوصلت التحقيقات الى ان "9 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، هاجموا السائق الذي يسكن في المنطقة نفسها، وتعدوا عليه بالضرب، كما ظهر في مقطع الفيديو المنتشر". 

كما اشارت التحقيقات الى انه "قد تم تجريد الضحية من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول وإحداث إصابته بكدمات متفرقة في جسمه على خلفية اشكال بينهم"، وفقًا لموقع "القاهرة 24"
 

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