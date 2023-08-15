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مهووستان بـ"باربي"... أختان توأم تنفقان مبلغ خيالي لتصبحان شبه الدمى وهكذا اصبحت ملامحهما! (صور)

منوعات
2023-08-15 | 08:48
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مهووستان بـ&quot;باربي&quot;... أختان توأم تنفقان مبلغ خيالي لتصبحان شبه الدمى وهكذا اصبحت ملامحهما! (صور)
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مهووستان بـ"باربي"... أختان توأم تنفقان مبلغ خيالي لتصبحان شبه الدمى وهكذا اصبحت ملامحهما! (صور)

مهووستان بـ"باربي"... أختان توأم تنفقان مبلغ خيالي لتصبحان شبه الدمى وهكذا اصبحت ملامحهما! (صور)

كشف الأختان التوأم، اللتان أنفقتا آلاف الدولارات لتصبحان كالدمى، إنهما "مهووستان بباربي وتحبان تحولهما الدرامي والكبير". 

وأنفق كل من دوللي وديزي سيمبسون، البالغان من العمر 26 عامًا، مبلغ 160 ألف جنيه إسترليني، اي ما يقارب 200 الف دولارًا أميركيًا، على العمليات الجراحية التجميلية، في سعيهما "للظهور مثل دمى باربي".

وتشمل جراحاتهما تعديلات على الأنف والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى حشو الخد والفك والفم والذقن وغيرها. 

وبدورها، قالت دوللي: "عندما كنا صغارًا جدًا، لم نكن نعلم كيفية القيام بذلك، لأننا لم نكن على دراية بالعمليات الجراحية، ولكن عندما كبرنا، لم نتمكن من الانتظار لبدء الجراحة".

واشارت دوللي الى انهما "طلبا من الطبيب أن تكون العمليات متطابقة لكنهما لا يعتقدان أنهما حصلا على النتيجة نفسها"، موضحة انهما لم ينتهيا بعد من اجراء العمليات".
 
Twins Who Were Bullied in School Look Unrecognizable after Spending $200,000 on Surgery
 
 
Dolly and Daisy together
 
Twins who've spent £140k on surgery to look identical want matching designer vaginas - Daily Star
 
Daisy and Dolly now following their surgeries
 
Daisy and Dolly following a nose job

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