مهووستان بـ"باربي"... أختان توأم تنفقان مبلغ خيالي لتصبحان شبه الدمى وهكذا اصبحت ملامحهما! (صور)

مهووستان بـ"باربي"... أختان توأم تنفقان مبلغ خيالي لتصبحان شبه الدمى وهكذا اصبحت ملامحهما! (صور)

كشف الأختان التوأم، اللتان أنفقتا آلاف الدولارات لتصبحان كالدمى، إنهما "مهووستان بباربي وتحبان تحولهما الدرامي والكبير".



وأنفق كل من دوللي وديزي سيمبسون، البالغان من العمر 26 عامًا، مبلغ 160 ألف جنيه إسترليني، اي ما يقارب 200 الف دولارًا أميركيًا، على العمليات الجراحية التجميلية، في سعيهما "للظهور مثل دمى باربي".



وتشمل جراحاتهما تعديلات على الأنف والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى حشو الخد والفك والفم والذقن وغيرها.



وبدورها، قالت دوللي: "عندما كنا صغارًا جدًا، لم نكن نعلم كيفية القيام بذلك، لأننا لم نكن على دراية بالعمليات الجراحية، ولكن عندما كبرنا، لم نتمكن من الانتظار لبدء الجراحة".



واشارت دوللي الى انهما "طلبا من الطبيب أن تكون العمليات متطابقة لكنهما لا يعتقدان أنهما حصلا على النتيجة نفسها"، موضحة انهما لم ينتهيا بعد من اجراء العمليات".