حادثة مروعة في واحدة من أضخم مُدن الملاهي... وقعت في بركة مليئة بالمياه! (صور)

أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابة سبعة أشخاص معظمهم بجروح طفيفة خلال استعراض في مدينة ملاهي "أوروبا -بارك" الأكبر في ألمانيا والواقعة في منطقة روست القريبة من الحدود مع فرنسا.

وقالت الشرطة في بيانها "قرابة الساعة الخامسة مساءً، لاحظ حاضرون وقوع حادثة في بركة مليئة بالمياه كان يجري استعراض فيها"، مشيرةً إلى إصابة "خمسة أشخاص من فنانين وزائرين" بالحادثة.

وتابعت ان "ثلاثة من المصابين نُقلوا الى المستشفى لمراقبة حالاتهم"، مضيفةً "فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث"، وفق وكالة فرانس برس.

وفي 19 حزيران، اندلع حريق في مدينة الملاهي نفسها بسبب ما رُجح أنها "مشكلة تقنية"، وتعيّن بسبب ذلك إجلاء 25 ألف شخص من المكان.

وافتُتح "يوروبا -بارك" الواقع على مسافة وسطى بين فرايبورغ إم بريسغاو الألمانية وستراسبورغ الفرنسية سنة 1975.

ويشير مالكو هذه المدينة الترفيهية إلى أنّ نحو ستة ملايين شخص يزورونها سنوياً، ما يجعلها إحدى مدن الملاهي الرئيسية في أوروبا.