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"نشر صورها الإباحية وتجسس عليها"... امرأة تحصل على مبلغ خيالي تعويضاً عمّا فعله حبيبها السابق وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-16 | 03:45
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"نشر صورها الإباحية وتجسس عليها"... امرأة تحصل على مبلغ خيالي تعويضاً عمّا فعله حبيبها السابق وهذه التفاصيل!
"نشر صورها الإباحية وتجسس عليها"... امرأة تحصل على مبلغ خيالي تعويضاً عمّا فعله حبيبها السابق وهذه التفاصيل!
حصلت امرأة من تكساس على تعويض بقيمة 1.2 مليار دولار، في دعوى قضائية بشأن الإباحية، رفعتها ضد حبيبها السابق بعد أن حاول إذلالها من خلال نشر صور حميمية لها على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، تعرضت جان دو لمضايقات لسنوات من قبل ماركيز جمال جاكسون، الذي نشر صورًا جنسية فاضحة لها على الإنترنت دون موافقتها، بهدف إحراجها ومضايقتها وتعذيبها وإذلالها وفضحها، وفقًا لما كشفته وثائق المحكمة.
وكشفت جان دو أنها كانت قد واعدت جاكسون لمدّة 4 سنوات، وبمجرد انفصالها عنه عام 2020 بدء في مضايقتها وابتزازها.
وبحسب الدعوى أيضًا، كان جاكسون قد اخترق نظام أمان منزل والدة جان للتجسس عليها، كما أرسل روابط تحتوي على صورها الإباحية إلى أصدقائها المقربين وعائلتها، وقال لها في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ستقضي بقية حياتك في المحاولة مسح نفسك من الإنترنت لكنك سوف تفشلين"، مضيفاً: "كل شخص قابلته سيسمع القصة ويرى صورك".
كما استخدم جاكسون أيضًا، حق الوصول إلى حسابات جان المصرفية، لدفع إيجار منزله في شيكاغو.
ومن جهتها، أمرت هيئة المحلفين جاكسون بدفع 200 مليون دولار لها كتعويض عن معاناتها العقلية السابقة والمستقبلية، بالإضافة إلى مليار دولار كتعويضات نموذجية.
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