كان يحمل ابنته الصغيرة على كتفيه... فيديو يوثق لحظة إصابة رجل برصاصة من قبل مسلحين (فيديو)

أصيب رجل كان يحمل ابنته الصغيرة على كتفيه برصاصة في رأسه من قبل مسلحين على متن دراجة نارية في ولاية أوتار براديش الهندية.

ونُقلت الضحية، ويدعى شعيب، البالغ من العمر 28 عامًا، على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادثة المروعة حيث ظهر شعيب يسير وهو يحمل ابنته على كتفه. وشوهد رجلان على دراجة يعبران الطريق قبل أن يتوقفا للنظر نحو الرجل. ثم شوهد مسلح يقترب من شعيب ويطلق النار على رأسه من مسافة قريبة.

بعد تنفيذه الجريمة، شوهد القاتل ينضم إلى الرجلين على الدراجة النارية ويفرون جميعاً من مسرح الجريمة.

كما أظهر الفيديو السكان المحليين وهم يسارعون لمساعدة الرجل وابنته، بعد سقوطهما أرضاً عقب إطلاق النار.

وبحسب السطات، فقد وقعت الجريمة ليل الأحد. ويتم حالياً فحص لقطات الكاميرا للتحقق من هوية المتهم.