المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)

المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)

لصحيفة "ذا صن" . انتشر مقطع فيديو مقزز على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مريض مغطى بأسراب من حشرات "البق" في أحد المستشفيات، ما أغضب روّاد مواقع التواصل، وفقًا



وبعد انتشار الفيديو، كشفت وكالة أتلاتسو للأخبار، أن الحدث المقزز حصل في دار رعاية للمرضى النفسيين في المجر، حيث كان المريض مستلقيًا على سرير مغطى في الحشرات.



وكشفت إحدى الممرضات، أنه حتى بعد تعقيم المكان بالكامل وتغيير الفراش، عادت الحشرات إلى المستشفى في غضون 30 دقيقة.



وبدورها، أصدرت إدارة دار الرعاية بيانًا أعلنت فيه أنها "ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل القضاء على هذه الظاهرة".