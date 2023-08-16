ابن الـ17 عاماً يُقتل على يد مراهق "عدواني"... طعنه في قلبه بسبب "مرآة"!

ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)

ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)

المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)