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ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)

منوعات
2023-08-16 | 05:54
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ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)
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ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)

ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة إنتشال ثعبانين من سقف مطبخ منزل، يقع في منطقة كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا، وفق موقع دايلي ميل.

وفي التفاصيل، أثار ضجيج القلق في نفوس سكان المنزل، لذلك تم التواصل مع صائدي ثعابين لإجراء كشف إحترازي وسرعان ما تبين أن الضجيج ناجم عن فحيح ثعبانين عالقين في سقف المطبخ.

وتمكنت صائدة ثعابين تدعى تيارنا من خطف أنفاس متابعي مواقع التواصل الاجتماعي برباطة جأشها وطبيعتها المغامرة، حيث تمكنت من إتمام المهمة بنجاح، وهي واقفة على حافة منضدة المطبخ، حيث نجحت في استدراج ثعبانين ضخمين عبر شق ثقب صغير في السقف والتقاط أحدهما بملقط الأفاعي أما الثاني فقد سحبته مستعينة بقوتها الجسدية بعد أن أحكمت قبضتها على رأسه. 
 

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