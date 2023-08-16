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خلال الشجار سألته: "لماذا لا توجه مسدسًا حقيقيًا نحوي؟" فأطلق النار عليها... قاضٍ أميركي يقتل زوجته وهذه التفاصيل!

منوعات
2023-08-16 | 07:30
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خلال الشجار سألته: &quot;لماذا لا توجه مسدسًا حقيقيًا نحوي؟&quot; فأطلق النار عليها... قاضٍ أميركي يقتل زوجته وهذه التفاصيل!
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خلال الشجار سألته: "لماذا لا توجه مسدسًا حقيقيًا نحوي؟" فأطلق النار عليها... قاضٍ أميركي يقتل زوجته وهذه التفاصيل!

خلال الشجار سألته: "لماذا لا توجه مسدسًا حقيقيًا نحوي؟" فأطلق النار عليها... قاضٍ أميركي يقتل زوجته وهذه التفاصيل!

بعد دقائق من مقتل زوجته ، قال ممثلو الادعاء إن قاضيًا في كاليفورنيا أرسل رسالة إلى كاتب المحكمة كتب فيها: "لقد فقدتها للتو. أنا أطلقت النار على زوجتي الآن. لن أحضر الى العمل غدًا. سأكون في الحجز. أنا آسف جدا."

اعتقد موظفو المحكمة أنه كان يمزح، وفقًا لسجلات المحكمة التي راجعها موقع PEOPLE ، ولكن في وقت لاحق في 3 آب، تم القبض على قاضي المحكمة العليا في مقاطعة أورانج، جيفري فيرغسون ، 72 عامًا ، ووجهت إليه تهمة القتل تحت تأثير الكحول. 

وكان الشجار بين الزوجين قد بدأ في مطعم واستمر عندما عادا إلى المنزل من العشاء.

وكان جيفري قد رفع أصابعه بوجه زوجته على شكل فرد خلال الشجار في المطعم القريب من منزلهما، وفق ما يقول المدعون في سجلات المحكمة. 

واستمر القتال لأكثر من ساعة، وفي غرفة الجلوس في منزلهما، مع تصاعد حدة الاشكال، قالت له زوجته: "لماذا لا توجه مسدسًا حقيقيًا نحوي؟"

وفي تلك اللحظة، زُعم أن جيفري فيرغسون أخرج مسدسًا محملًا من عيار 40 من جراب كاحله وأطلق النار على شيريل فيرغسون "من مسافة قريبة"، وفقًا لسجلات المحكمة.

وشهد على إطلاق النار نجل الزوجين، وهو الشاهد الوحيد على جريمة القتل، وهو الذي اتصل بالشرطة والطوارئ.

ثم اتصل القاضي بالشرطة بعد فترة وجيزة "ليبلغ أن زوجته أصيبت بالرصاص دون الكشف عن هويته" ، طبقاً لسجلات المحكمة. وسأل متلقي الاتصال المتصل عما إذا كان هو من أطلق النار على زوجته ، فأجاب القاضي: "إنه لا يريد التحدث عن ذلك الآن".

وضبط ضباط الشرطة 47 قطعة سلاح ناري وأكثر من 26000 طلقة من الذخيرة في منزل الزوجين في أنهايم، بحسب المدعين. كانت مجموعة البنادق والمسدسات كلها مملوكة بشكل قانوني. 
 

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