لسبب طريف... طفل هرب من المنزل الى مركز الشرطة ليشتكي على والدته ويطلب ادخاله الى دار أيتام!

تجادل طفل صيني عمره 10 سنوات مع والدته بشأن تأخره في كتابة واجباته المدرسية، فما كان منه الا أن هرب من المنزل متجها مباشرة إلى مركز الشرطة المحلي للشكوى والتوسل لوضعه في دار للأيتام.وتحولت هذه الحادثة الغريبة والطريفة، التي وقعت في مدينة شونجكين، الى خبر تناقلته وسائل إعلام صينية، حيث أظهرت لقطات كاميرات المراقبة طفلا صغيرا يدخل مركزا للشرطة بهدف الشكوى على والدته.وبعد محادثات الشرطة مع الصبي وافق على إعطائهم المعلومات الكافية للاتصال بوالدته، وعند قدومها للمركز قالت إنها لم تتخيل أبدا أن يهرب طفلها طالبا اللجوء لدار الأيتام بسبب واجباته المدرسية.وقال الطفل: "كانت والدتي توبخني كل يوم لأنني لا أقوم بواجباتي المدرسية فغادرت المنزل، إنها تزعجني، أفضل الذهاب إلى دار أيتام".