بعد الحديث عن أن رجلا يمنيا صالح الشيف بوراك ووالده... الشيف اسماعيل ينفي الإشاعة وهذا ما أوضحه! (خاص)

بعد أن أعلن الشيف التركي إسماعيل أوزدمير أن المصاحة قد تمت بينه وبين ابنه الشيف بوراك، كشف في حديث لموقع الـLBCI أن من جمع بينهما هو شخص عراقي كردي وهو شريكهم الذي يملك فرعا للمطعم في دبي، واسمه روزغارد، وبعد انتهاء المصالحة توجه معه الى دبي.وكشف الشيف إسماعيل أوزدمير في حديثه لموقعنا ان "الفيديو المتداول حول أن رجلا يمنيا يدعى حامد المقطري هو من أتم المصالحة هو امر غير صحيح"، موضحا أن هذا الرجل صودف وجوده في الفندق حيث تمت المصالحة، وهو قام بالتصوير وبدأ يتحدث لكنهم لم يفهموا ما قاله في حينها وعندما شاهدوا الفيديو تواصلوا معه لتأنيبه.وأكد أوزديمير أن مؤتمرا صحافيا سيعقد بعد عودته من دبي لإيضاح تفاصيل ما حصل.