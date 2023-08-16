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استدرجوها إلى غرفتهم واعتدوا عليها... مراهقة بريطانية ضحية اغتصاب جماعي على يد مجموعة من السياح!

منوعات
2023-08-16 | 08:47
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استدرجوها إلى غرفتهم واعتدوا عليها... مراهقة بريطانية ضحية اغتصاب جماعي على يد مجموعة من السياح!
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استدرجوها إلى غرفتهم واعتدوا عليها... مراهقة بريطانية ضحية اغتصاب جماعي على يد مجموعة من السياح!

استدرجوها إلى غرفتهم واعتدوا عليها... مراهقة بريطانية ضحية اغتصاب جماعي على يد مجموعة من السياح!

ألقت الشرطة الأسبانية، القبض على مجموعة من السياح بعد اغتصاب مراهقة بريطانية في أحد الفنادق في مدينة ماجالوف.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فقد كشف مصدر قريب من التحقيق أن "6 رجال، خمسة منهم من فرنسا وواحد من سويسرا، استطاعوا استدراج الفتاة، البالغة من العمر 18 عامًا، إلى فندقهم بعد أن التقت بهم في حفلٍ يوم الإثنين، واعتدوا عليها في إحدى غرفهم.

وأوضح المصدر أن "المشتبه بهم صوّروا الاعتداء الجماعي على هواتفهم".

وتمكنت الفتاة من الفرار وركضت إلى الشارع بحثًا عن المساعدة، وعندما رآها أحد حراس الأمن وهي تبكي، استدعى رجال الشرطة.

ومن جهتها، قدّمت الضحية للشرطة وصفاً للمشتبه بهم، وكان جميعهم في العشرينيات من العمر، فتم القبض عليهم بنجاح بعد تعقبهم.

ووضع الحرس المدني جميع المشتبه بهم الستة، قيد الحبس الاحتياطي، كما تم نقلهم إلى محكمة في مدينة بالما الأسبانية، مكبلين بالأصفاد.

وأكد المصدر المطلع أن "التحقيق مستمر بجهود فريق من الضباط المتخصصين بالتحقيق في الجرائم الجنسية. 

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