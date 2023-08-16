مفاجأة غير سارّة... مطعم يفرض على عائلة دفع مبلغ مالي مقابل تقطيع كعكة عيد ميلاد! (صورة)

صُدمت عائلة كانت تحتفل بعيد ميلاد أحد أفرادها في مطعم إيطالي عندما اكتشفت أنه يتوجب عليها دفع مبلغ معيّن مقابل قيام أحد الموظفين بتقطيع كعكة عيد الميلاد.

وطلبت العائلة بيتزا ومشروبات أثناء تواجدها في مطعام بمدينة باليرمو بصقلية، لا تشمل رسوم "20 X Servizio Torta" ، والتي تُترجم إلى "20 x خدمة كعكة"، وفقًا للإيصال الّذي حصلوا عليه.

وذكرت المعلومات أن رسوم خدمة تقطيع الكعكة في المطعم بلغت 20 يورو، ليصبح إجمالي الفاتورة 141 يورو. وأثار الأمر غضب أفراد العائلة التي دفعت المبلغ ونشرت لاحقا الفاتورة عبر مواقع التواصل.