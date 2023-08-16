مجرم "مغفل"... حاول حرق مركز ضخم فانقلب السحر على الساحر! (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة في إنكلترا ليل السبت مشهداً يُظهر لصاً اشتعلت فيه النيران بعدما حاول اضرام النار في مركز كبير.

وتم استدعاء طواقم الطوارئ لمواجهة الحريق في مركز سالتير سوفت بلاي وكرة القدم في منطقة مايفيلد الصناعية في دالكيث، ميدلوثيان.

وبعد وقوع الحادث، نشر المركز مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الجاني وهو يضع شيئًا ما في صندوق البريد، ما أدّى إلى بدء الحريق بعد لحظات وتصاعد الدخان من المبنى.

وشوهد المجرم وهو يلوح بذراعيه نتيجة اشتعال النيران فيه، قبل أن تسربت ألسنة اللهب إلى الخارج ما أدى إلى ذعره وفراره من المكان بسبب اجتياح الحريق للمبنى.

وتمكن طاقم الإنقاذ من إخماد الحريق، الذي وصفته الشرطة بأنه "متعمد".