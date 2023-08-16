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بعد أن طعنت زميلها في الغرفة بوحشية... مجرمة تطلب من الشرطة مشروباً غازياً لإزالة آثار الجريمة!

منوعات
2023-08-16 | 11:20
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بعد أن طعنت زميلها في الغرفة بوحشية... مجرمة تطلب من الشرطة مشروباً غازياً لإزالة آثار الجريمة!
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بعد أن طعنت زميلها في الغرفة بوحشية... مجرمة تطلب من الشرطة مشروباً غازياً لإزالة آثار الجريمة!

طلبت امرأة كانت قد طعنت زميلها في الغرفة بوحشية، من رجال الشرطة مشروباً غازياً لصبه على نفسها في محاولة لإزالة دليل الحمض النووي.
 
وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على نيكول ماكس، 35 عامًا، بعد أن رد المحققون على بلاغٍ يفيد بأن حريقاً شبّ في أحد المنازل بولاية فلوريدا الأميركية. وعثروا على جثة رجل بها طعنات بالإضافة إلى هاتفين خلويين، أحدهما يخصها.
 
وكان الهاتف الخلوي الآخر مملوكًا لمايكل سيراسولي، 79 عامًا، الذي تم التعرف عليه على أنه جثة المتوفى وزميل ماكس في الغرفة.
 
وبعد ساعة على إصدار الشرطة بياناً للبحث عن المتهمة، تمكنوا من العثور عليها عند تقاطع قريب من مطعم. وكانت تحمل سكينًا ومطرقة.
 
وكشف عناصر الشرطة أن جسد ماكس كان ملطخاً بالدماء وإصبع قدمها ينزف.
 
وعندما استجوبتها الشرطة، غيرت ماكس قصتها مرات عدة، إلا أنها استشاطت غضباً عندما سألوها عن السكين والمطرقة، ثم طلبت مشروبًا غازيا فلبّوا طلبها.
 
ووفقاً لإفادة خطية، قامت ماكس بصبّ المشروب الغازي على جميع أنحاء جسدها وشعرها "في محاولة للتخلص من الأدلة المحتملة عليها". لكن الحمض النووي كان موجوداً على شفرة سكين تم العثور عليه بالقرب من جسد الضحية في المنزل والحمض النووي لماكس على مقبض السكين.
 
ويُذكر أن الجانية اتُهمت بالقتل العمد من الدرجة الأولى.
 

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