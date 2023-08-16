الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد أن طعنت زميلها في الغرفة بوحشية... مجرمة تطلب من الشرطة مشروباً غازياً لإزالة آثار الجريمة!
منوعات
2023-08-16 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بعد أن طعنت زميلها في الغرفة بوحشية... مجرمة تطلب من الشرطة مشروباً غازياً لإزالة آثار الجريمة!
طلبت امرأة كانت قد طعنت زميلها في الغرفة بوحشية، من رجال الشرطة مشروباً غازياً لصبه على نفسها في محاولة لإزالة دليل الحمض النووي.
وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على نيكول ماكس، 35 عامًا، بعد أن رد المحققون على بلاغٍ يفيد بأن حريقاً شبّ في أحد المنازل بولاية فلوريدا الأميركية. وعثروا على جثة رجل بها طعنات بالإضافة إلى هاتفين خلويين، أحدهما يخصها.
وكان الهاتف الخلوي الآخر مملوكًا لمايكل سيراسولي، 79 عامًا، الذي تم التعرف عليه على أنه جثة المتوفى وزميل ماكس في الغرفة.
وبعد ساعة على إصدار الشرطة بياناً للبحث عن المتهمة، تمكنوا من العثور عليها عند تقاطع قريب من مطعم. وكانت تحمل سكينًا ومطرقة.
وكشف عناصر الشرطة أن جسد ماكس كان ملطخاً بالدماء وإصبع قدمها ينزف.
وعندما استجوبتها الشرطة، غيرت ماكس قصتها مرات عدة، إلا أنها استشاطت غضباً عندما سألوها عن السكين والمطرقة، ثم طلبت مشروبًا غازيا فلبّوا طلبها.
ووفقاً لإفادة خطية، قامت ماكس بصبّ المشروب الغازي على جميع أنحاء جسدها وشعرها "في محاولة للتخلص من الأدلة المحتملة عليها". لكن الحمض النووي كان موجوداً على شفرة سكين تم العثور عليه بالقرب من جسد الضحية في المنزل والحمض النووي لماكس على مقبض السكين.
ويُذكر أن الجانية اتُهمت بالقتل العمد من الدرجة الأولى.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
أميركية
طعن
قتل
جريمة
فلوريدا
الشرطة
مشروب غازي
دماء.
التالي
"نشر صورها الإباحية وتجسس عليها"... امرأة تحصل على مبلغ خيالي تعويضاً عمّا فعله حبيبها السابق وهذه التفاصيل!
حادثة مروعة في واحدة من أضخم مُدن الملاهي... وقعت في بركة مليئة بالمياه! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-18
قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)
منوعات
2023-07-18
قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)
0
منوعات
05:38
ابن الـ17 عاماً يُقتل على يد مراهق "عدواني"... طعنه في قلبه بسبب "مرآة"!
منوعات
05:38
ابن الـ17 عاماً يُقتل على يد مراهق "عدواني"... طعنه في قلبه بسبب "مرآة"!
0
منوعات
2023-08-14
استخدم غوغل للبحث عن كيفية تنفيذ جريمته... طعن زوجته السابقة 14 مرة خلال نوم أطفالهما في الطابق العلوي!
منوعات
2023-08-14
استخدم غوغل للبحث عن كيفية تنفيذ جريمته... طعن زوجته السابقة 14 مرة خلال نوم أطفالهما في الطابق العلوي!
0
منوعات
2023-08-14
قتلوا طبيبا وسرقوه ودفنوه بحفرة في عيادته... جريمة مرعبة هزت مصر وهذه تفاصيلها!
منوعات
2023-08-14
قتلوا طبيبا وسرقوه ودفنوه بحفرة في عيادته... جريمة مرعبة هزت مصر وهذه تفاصيلها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:00
"تفشى فيه الجرب وعثر على العديد من السجناء ميتين داخله"... مشاهد مقززة من داخل السجن الذي سيحتجز فيه ترامب! (صور)
منوعات
13:00
"تفشى فيه الجرب وعثر على العديد من السجناء ميتين داخله"... مشاهد مقززة من داخل السجن الذي سيحتجز فيه ترامب! (صور)
0
منوعات
12:22
لاحظت أن ابنتها أقصر من صديقاتها بأشواط... وبعد أن حاولت علاجها صُعقت بالحقيقة المرة!
منوعات
12:22
لاحظت أن ابنتها أقصر من صديقاتها بأشواط... وبعد أن حاولت علاجها صُعقت بالحقيقة المرة!
0
منوعات
10:29
مجرم "مغفل"... حاول حرق مركز ضخم فانقلب السحر على الساحر! (فيديو)
منوعات
10:29
مجرم "مغفل"... حاول حرق مركز ضخم فانقلب السحر على الساحر! (فيديو)
0
منوعات
09:19
مفاجأة غير سارّة... مطعم يفرض على عائلة دفع مبلغ مالي مقابل تقطيع كعكة عيد ميلاد! (صورة)
منوعات
09:19
مفاجأة غير سارّة... مطعم يفرض على عائلة دفع مبلغ مالي مقابل تقطيع كعكة عيد ميلاد! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-14
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
فنّ
2023-08-14
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
0
منوعات
2023-08-10
ولدت برحمين ومهبلين وعانت الأمرّين في حياتها... سيّدة تُحقق حلمها وتُنجب طفلةً بعد معاناةٍ طويلة! (صور)
منوعات
2023-08-10
ولدت برحمين ومهبلين وعانت الأمرّين في حياتها... سيّدة تُحقق حلمها وتُنجب طفلةً بعد معاناةٍ طويلة! (صور)
0
فنّ
2023-08-12
بفستان زهري قصير ومحاطة بالحشود.. نوال الزغبي ترقص على "ماندم عليك" في سهرة بالساحل الشمالي! (فيديو)
فنّ
2023-08-12
بفستان زهري قصير ومحاطة بالحشود.. نوال الزغبي ترقص على "ماندم عليك" في سهرة بالساحل الشمالي! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-09
عروس تطلب استرداد أموالها من مصور زفافها... اكتشفت أن مساعدة المصور أقامت علاقة مع زوجها خلال الزفاف!
منوعات
2023-08-09
عروس تطلب استرداد أموالها من مصور زفافها... اكتشفت أن مساعدة المصور أقامت علاقة مع زوجها خلال الزفاف!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
جلسة لمجلس الوزراء للبحث في مشروع قانون موازنة 2023..
تقارير نشرة الاخبار
07:57
جلسة لمجلس الوزراء للبحث في مشروع قانون موازنة 2023..
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
رئاسيًا.. بيانٌ لقوى المعارضة ورسالةٌ فرنسية فماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
رئاسيًا.. بيانٌ لقوى المعارضة ورسالةٌ فرنسية فماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
03:42
زيارة ميدانية لحمية وفياض للقاعدة اللوجستية في المطار لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر
أخبار لبنان
03:42
زيارة ميدانية لحمية وفياض للقاعدة اللوجستية في المطار لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خطر الحرائق على الابواب.. فهل الدفاع المدني جاهز للمواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خطر الحرائق على الابواب.. فهل الدفاع المدني جاهز للمواجهة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العام الدراسي في المدارس الرسمية بإنتظار قرار آخر لحظة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
العام الدراسي في المدارس الرسمية بإنتظار قرار آخر لحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من تداعيات النزوح السوري تزايد الزيجات غير المسجلة رسميا في الدوائر اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من تداعيات النزوح السوري تزايد الزيجات غير المسجلة رسميا في الدوائر اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سوريا في القاهرة.. ماذا تفعل هناك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
سوريا في القاهرة.. ماذا تفعل هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أهلا بهالطلة من مدينة صور وصناعاتها التاريخية الحية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أهلا بهالطلة من مدينة صور وصناعاتها التاريخية الحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لعيد السيدة في لبنان نكهة خاصة والهريسة بركة العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لعيد السيدة في لبنان نكهة خاصة والهريسة بركة العيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:03
هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟
فنّ
04:03
هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟
2
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
موضة وجمال
02:46
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
موضة وجمال
02:46
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
4
خبر عاجل
04:42
لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟
خبر عاجل
04:42
لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟
5
أخبار لبنان
12:23
الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات
أخبار لبنان
12:23
الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات
6
فنّ
04:09
مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)
فنّ
04:09
مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)
7
أمن وقضاء
02:20
إحتراق مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا... (فيديو)
أمن وقضاء
02:20
إحتراق مطعم Rikky'z في شبروح - فاريا... (فيديو)
8
منوعات
04:42
المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)
منوعات
04:42
المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More