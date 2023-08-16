لاحظت أن ابنتها أقصر من صديقاتها بأشواط... وبعد أن حاولت علاجها صُعقت بالحقيقة المرة!

اكتشفت أم بريطانية أن ابنتها المراهقة مصابة بورم في الدماغ، وذلك بعدما شعرت بأنها "قصيرة بالنسبة لسنها"، الأمر الّذي يؤدي إلى إعاقة نموها.

ونقلت الأم ابنتها إلى الطبيب العام لأنها كانت أقصر بكثير من صديقاتها، لكن جاء الرد أنها بحاجة إلى وقت لتنمو ولا داعي للخوف.

وبعد مرور عام، عادت الأم إلى الطبيب لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وذلك بسبب عدم نمو "فايث"، البالغة من العمر 13 عاما.

وكشف تحليل الدم وفحص الرنين المغناطيسي أن فايث مُصابة بالورم القحفي البلعومي، وهو ورم دماغي نادر غير سرطاني.

وكان الورم قد نما من خلال العصب البصري وحول الغدة النخامية، وهي غدة بحجم حبة البازلاء تقع في قاعدة الدماغ التي تطلق هرمونات تتحكم في الطول.

وبعد مرور أشهر على العلاج، تم نقل فايث لإجراء عملية جراحية. وعندما استيقظت منها، لاحظت أنها فقدت بصرها في عينها اليسرى.

وتم تشخيص فايث بالتهاب السحايا، وهو عدوى تصيب الأغشية الواقية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويسبب الضرر الدائم للدماغ أو الأعصاب.

وأنشأ أصدقاء العائلة الآن صفحة GoFundMe لدعم الأسرة مالياً ولتأمين العلاج على فترة طويلة.