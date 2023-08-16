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"تفشى فيه الجرب وعثر على العديد من السجناء ميتين داخله"... مشاهد مقززة من داخل السجن الذي سيحتجز فيه ترامب! (صور)
منوعات
2023-08-16 | 13:00
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"تفشى فيه الجرب وعثر على العديد من السجناء ميتين داخله"... مشاهد مقززة من داخل السجن الذي سيحتجز فيه ترامب! (صور)
"تفشى فيه الجرب وعثر على العديد من السجناء ميتين داخله"... مشاهد مخيفة من داخل السجن الذي سيحتجز فيه ترامب! (صور)
أمام دونالد ترامب حتى يوم الجمعة المقبل لتسليم نفسه إلى سجن في أتلانتا يوصف بأنه "غير صحي" و "مكتظ" ، حيث تفشى الجرب فيه وعثر على العديد من السجناء ميتين في زنازينهم داخله، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووجهت إلى الرئيس الأميركي السابق إلى جانب 18 متهماً آخرين، اتهامات بمحاولة التلاعب بانتخابات عام 2020 في جورجيا. وقيل لهم إن أمامهم حتى ظهر 25 آب الحالي لتسليم أنفسهم، وإلا فستصدر أوامر اعتقال بحقهم.
ويجب عليهم تسليم أنفسهم لسجن مقاطعة فولتون في شارع رايس في أتلانتا - منشأة بنيت في عام 1985، والتي يقول الكثيرون إنها بحاجة الآن إلى الهدم.
هذا وتُظهر اللقطات من داخل السجن الظروف المروعة للمعدات المكسورة والقاعات القذرة والقمامة المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.
وقال قائد شرطة مقاطعة فولتون بات لبات إن المسؤولين سيتبعون "الممارسات العادية '' عند التعامل مع ترامب. وعادة ما يشمل ذلك أخذ البصمات وتقييد اليدين وصورة الحجز.
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