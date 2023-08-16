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توجهت إلى غرفة ابنها للتحقق من "رائحة غاز غريبة" ولكن ما عثرت عليه مرعب... اليكم تفاصيل الجريمة المروعة!

توجهت إلى غرفة ابنها للتحقق من "رائحة غاز غريبة" ولكن ما عثرت عليه مرعب... اليكم تفاصيل الجريمة المروعة!







وفي تفاصيل الجريمة، تم العثور على الجثة يوم الأحد في غرفة نوم رجل من أصل إسباني يبلغ من العمر 26 عامًا من قبل والدته في منزلها الواقع في وول ستريت.



ولم يعرف بعد كيف توفيت أو متى توفيت لكن الشرطة ما زالت تبحث عن المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا، وفق ما نقل موقع



واتصلت الأم بالشرطة وأخبرت الضباط أنها دخلت غرفة ابنها في وقت مبكر من يوم الأحد للتحقق من "رائحة غاز غريبة" ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.



وبدلاً من ذلك، اكتشفت المشهد المرعب لجسد كولينز ملفوفًا بالبلاستيك.



وكانت الضحية قد احتفلت للتو بعيد ميلادها قبل أسبوعين، وفقًا للمعلومات الصادرة عن مكتب Coroner في مقاطعة لوس أنجلوس.



ووصف المسؤولون المتوفاة بأنها امرأة قوقازية وأعلن المسعفون وفاتها في مكان الحادث.



ولم تكن صاحبة المنزل قادرة على تحديد مكان ابنها وقت الاكتشاف.



هذاوبدأت إدارة شرطة لوس أنجلوس تحقيقًا في جريمة قتل، لكن لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.



وتواصل الشرطة البحث عن المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا، لكنها لم تكشف علنًا عن هويته.

تم التعرف على امرأة عثر على جثتها ملفوفة بالبلاستيك في منزل في جنوب لوس أنجلوس، على أنها هانا راشيل كولينز البالغة من العمر 30 عامًا.وفي تفاصيل الجريمة، تم العثور على الجثة يوم الأحد في غرفة نوم رجل من أصل إسباني يبلغ من العمر 26 عامًا من قبل والدته في منزلها الواقع في وول ستريت.ولم يعرف بعد كيف توفيت أو متى توفيت لكن الشرطة ما زالت تبحث عن المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل واتصلت الأم بالشرطة وأخبرت الضباط أنها دخلت غرفة ابنها في وقت مبكر من يوم الأحد للتحقق من "رائحة غاز غريبة" ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.وبدلاً من ذلك، اكتشفت المشهد المرعب لجسد كولينز ملفوفًا بالبلاستيك.وكانت الضحية قد احتفلت للتو بعيد ميلادها قبل أسبوعين، وفقًا للمعلومات الصادرة عن مكتب Coroner في مقاطعة لوس أنجلوس.ووصف المسؤولون المتوفاة بأنها امرأة قوقازية وأعلن المسعفون وفاتها في مكان الحادث.ولم تكن صاحبة المنزل قادرة على تحديد مكان ابنها وقت الاكتشاف.هذاوبدأت إدارة شرطة لوس أنجلوس تحقيقًا في جريمة قتل، لكن لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.وتواصل الشرطة البحث عن المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا، لكنها لم تكشف علنًا عن هويته.