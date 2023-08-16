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بعد أن قتلت حبيبها أثارت بلبلة بهدوئها لحظة توقيفها..."يمكنك إبقائي معتقلة لكن هل يمكنني ارتداء حذائي!" (فيديو)

بعد أن قتلت حبيبها أثارت بلبلة بهدوئها لحظة توقيفها..."يمكنك إبقائي معتقلة لكن هل يمكنني ارتداء حذائي!" (فيديو)







سونيا بلينكيرون، 41 عاما، حكم عليها بالسجن مدى الحياة يوم الجمعة بعد إدانتها بقتل شريكها بول واغلاند، وفق ما نقل موقع



وطعن بلينكيرون بول حتى الموت خلال حادثة في الشقة التي كانا يتشاركان فيها في بريستول خلال الساعات الأولى من يوم 30 كانون الثاني.



والآن أظهرت لقطات كاميرا الجسم التي كان يرتديها أحد رجال الشرطة لحظة القبض على بلينكيرون.



وبعد أن أخبرت سونيا الشرطة أنها لا تريد أن يتم القبض عليها، قالت لأحد الضباط: "يمكنك إبقائي معتقلة لكن هل يمكنني ارتداء حذائي فقط".



وأصدرت الشرطة أيضًا تسجيلًا لمكالمة الطوارئ التي أجرتها سونيا بعد أن قتلت شريكها في منزلهما.

سألت امرأة الشرطة عما إذا كان بإمكانها "ارتداء حذائها" بعد أن طعنت شريكها حتى الموت.سونيا بلينكيرون، 41 عاما، حكم عليها بالسجن مدى الحياة يوم الجمعة بعد إدانتها بقتل شريكها بول واغلاند، وفق ما نقل موقع ذا صن وطعن بلينكيرون بول حتى الموت خلال حادثة في الشقة التي كانا يتشاركان فيها في بريستول خلال الساعات الأولى من يوم 30 كانون الثاني.والآن أظهرت لقطات كاميرا الجسم التي كان يرتديها أحد رجال الشرطة لحظة القبض على بلينكيرون.وبعد أن أخبرت سونيا الشرطة أنها لا تريد أن يتم القبض عليها، قالت لأحد الضباط: "يمكنك إبقائي معتقلة لكن هل يمكنني ارتداء حذائي فقط".وأصدرت الشرطة أيضًا تسجيلًا لمكالمة الطوارئ التي أجرتها سونيا بعد أن قتلت شريكها في منزلهما.