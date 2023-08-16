ضرب رأسها بالحائط وحاول خنقها بوسادة... رفضته فظن أنه قتلها وهرب ولكن ما حصل قلب المقاييس!

ضرب رأسها بالحائط وحاول خنقها بوسادة... رفضته فظن أنه قتلها وهرب ولكن ما حصل قلب المقاييس!



ألقت شرطة مومباي القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا بتهمة الاعتداء ومحاولة قتل امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا بعد أن رفضت اقامة علاقة جسدية معه.





ووقع الحادث في منطقة فيرسوفا في مومباي في 11 آب، وفق ما نقل موقع



ويُزعم أن المتهم استدرج الضحية إلى موقع الجريمة بحجة الاستحصال على أغراض من صديق. وعند وصولها، أغلق الغرفة من الداخل وحاول إقامة علاقة جسدية معها. وكان المتهم، المعرف باسم ديباك مالاكار، قد طور صداقة عبر فيسبوك مع الضحية.ووقع الحادث في منطقة فيرسوفا في مومباي في 11 آب، وفق ما نقل موقع India Today ويُزعم أن المتهم استدرج الضحية إلى موقع الجريمة بحجة الاستحصال على أغراض من صديق. وعند وصولها، أغلق الغرفة من الداخل وحاول إقامة علاقة جسدية معها.

وعندما قاومت، قام المتهم بضربها بوحشية، مما خلف إصابات متعددة في جمجمتها، خاصة وأنه ضرب رأسها بالحائط وحاول خنقها باستخدام وسادة.



وأصيبت المرأة بجروح خطيرة في رأسها ووجهها.



ولكن ما أوقع المجرم، هو أنه أخطأ وظن أنها قد فارقت الحياة فتركها وهرب من المكان.

وبعد استعادة وعيها، أطلقت المرأة ناقوس الخطر وأبلغت السلطات عن الذي حصل معها.



وتم نقلها على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج الطبي، حيث تم تسجيل إفادتها.



وبعد الحادث بدأت شرطة مومباي تحقيقا، وبعد ثلاثة أيام ، في 14 آب، تم القبض على ديباك مالاكار.



واستخدمت الشرطة نشاط الهاتف المحمول للمتهم لتعقبه.

وبحسب ما ورد قام المتهم بإغلاق هاتفه لتجنب القبض عليه ولكن تم العثور عليه في نهاية المطاف في سورات بولاية غوجارات، حيث فر بعد الهجوم.



واعترف ديباك مالاكار بنواياه في ارتكاب جريمة قتل بعد أن كان مدفوعًا بغضبه تجاه المرأة التي رفضت محاولاته. وتم حجزه بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي، بما في ذلك محاولة القتل والاعتداء والتخويف الجنائي.



من ناحية أخرى، تخضع المرأة حاليا للعلاج في مستشفى محلي.